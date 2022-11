Brandneuer „Nürtinger Einkaufsgutschein“ startet!

Das wichtigste Projekt des Citymarketing Nürtingen e.V. im Jahr 2022 steht vor dem Start: Der neue „Nürtinger Einkaufsgutschein“! Melanie Wägner, Geschäftsführerin des Citymarketing Nürtingen, freut sich: „Unser neuer `Nürtinger Einkaufsgutschein´ startet am Donnerstag, 24. November, pünktlich zum ersten Advent! Unser Gutschein bindet die für Nürtingen wichtige Kaufkraft hier vor Ort, sieht wie eine EC-Karte aus und ist wiederaufladbar. Wir lösen damit den alten Papier-Gutschein ab. Der neue Gutschein kann in Nürtingen bei teilnehmenden Citymarketing-Mitgliedern gekauft, oder via www.nuertinger-gutschein.de online bestellt, verschickt und auch wieder aufgeladen werden“. Die alten Gutscheine behalten weiterhin ihre gesetzliche Gültigkeit.

Thomas Holzwarth, Vorstand und mit im Gutschein-Projektteam ergänzt: „Mit dem neuen `Nürtinger Einkaufsgutschein´ haben Sie immer das richtige Geschenk! Denn der Geschenkgutschein ist bei teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in Nürtingen einlösbar. So können Sie die Vielfalt der Stadt Nürtingen verschenken und gleichzeitig die lokalen Geschäfte vor Ort unterstützen – eine Win-Win-Situation!“

Die neue Website für den Gutschein des Citymarketing Nürtingen e.V. ist schon „live“: www.nuertinger-gutschein.de! Hier präsentieren sich teilnehmende Händler, Gastronomen und Dienstleister. Via Website fragen Kundinnen und Kunden das Kartenguthaben ab, kaufen neue digitale pdf-Gutscheine online, oder laden Karten wieder auf. Nutzer wählen einen beliebigen Betrag, bezahlen via PayPal oder mittels EC- und Kreditkarte. Für (Lastminute-)Geschenke stehen digitale pdf-Gutscheine mit ansprechender Gestaltung zum Kauf – das pdf mit dem zugehörigen Gutschein-Code wird anschließend per E-Mail versandt: Als virtuelles Geschenk erfreut der „Nürtinger Einkaufsgutschein“ somit Freunde oder Familie!

Der neue „Nürtinger Einkaufsgutschein“ des Citymarketing Nürtingen e.V. bietet auch die Möglichkeit, Kindern ein monatliches Taschengeld zu geben! Der Gutschein kann mit beliebigen Beträgen aufgeladen und in Teilbeträgen eingelöst werden: So haben die Beschenkten volle Flexibilität und können sich mehrere Wünsche gleichzeitig erfüllen.

Arbeitgeber- und Mitarbeiterfreundlich: Mehr „Netto“ vom „Brutto“ mittels „Arbeitgeber-Gutschein“!

Christian-Marius Metz, Vorstand beim Citymarketing Nürtingen und Geschäftsführender Gesellschafter der IST Metz GmbH & Co. KG, ist begeistert: „Mit dem `Nürtinger Einkaufsgutschein´ kann ich meinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und gleichzeitig den Händlern, Gastronomen und Dienstleistern hier vor Ort in Nürtingen!“ Denn auch an Arbeitgeber und an Arbeitnehmer hat das Citymarketing Nürtingen gedacht: Der „Nürtinger Einkaufsgutschein“ ist zusätzlich als sogenannter „Arbeitgeber-Gutschein“ ausgelegt: Dabei handelt es sich um eine Auszahlung als sogenannter "steuerfreier Sachbezug" gemäß §8 Abs. 2 Satz 11 EStG, eine Zuwendung durch den Arbeitgeber, die als Sachleistung ausgezahlt wird. Dieser "steuerfreie Sachbezug" kann monatlich bis zu 50 Euro pro Mitarbeiter betragen. Das „Nürtinger Einkaufsgutschein“-System erfüllt alle Voraussetzungen eines "steuerfreien Sachbezugs" und vereinfacht durch eine hohe Automatisierung die regelmäßige Teilnahme auch für größere Arbeitgeber.

Wie funktioniert der „Nürtinger Einkaufsgutschein“?

Zentrales Element des „Nürtinger Einkaufsgutscheins“ ist der QR-Code beziehungsweise der dahinterliegende numerische Code. Das Aufladen und Einlösen funktioniert denkbar einfach: QR-Code mit der Kassen-App scannen oder Code mittels der Kassen-Webseite eingeben: Das verfügbare Guthaben wird angezeigt. Einzulösenden Betrag eingeben und auf "Einlösen" klicken: Fertig. Das Aufladen einer Karte funktioniert identisch. Dadurch können auch Akzeptanzstellen zu Ausgabenstellen gemacht werden.

Vorteile für Akzeptanzstellen: Verwaltung & Reporting in Echtzeit

Für die Händler, Gastronomen und sonstige Dienstleister in Nürtingen verringert sich der Aufwand bei der Annahme der Gutscheine und die Abrechnung gegenüber dem Citymarketing Nürtingen e.V.: Es müssen keine Gutscheine mehr aufbewahrt, zusammengezählt oder eingereicht werden. Die Abrechnung erfolgt automatisch und kann von den jeweiligen Akzeptanzstellen zu jedem Zeitpunkt eingesehen und nachvollzogen werden. Zusätzliche Geräte müssen die Akzeptanzstellen dafür nicht anschaffen: es reicht ein normales Smartphone, Tablet oder Computer mit einem Internetanschluss.

Nur umsatzabhängige Gebühren und Nutzung für Citymarketing-Mitglieder und Nichtmitglieder

Der neue „Nürtinger Einkaufsgutschein“ kann sowohl von teilnehmenden Citymarketing-Mitgliedern als auch von Nichtmitgliedern eingelöst werden. Auf den Gutscheinwert des „Nürtinger Einkaufsgutscheins“ wird eine umsatzabhängige Gebühr erhoben, welche bei der monatlichen Abrechnung verrechnet wird.