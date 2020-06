Brandt GmbH: Traditionsbewusster Familienbetrieb

1983 gründete Friedrich Brandt die gleichnamige Firma, die sich zunächst in den Aufgabenfeldern Blechbearbeitung sowie Sanitär- und Badtechnik bewegte. In den darauffolgenden 30 Jahren konnte er sich mit Qualität, Kundennähe und einem hervorragenden Service einen guten Namen in der näheren Umgebung schaffen. Der heutige Junior-Chef Thomas Brandt trat dann Ende 2014 ins Unternehmen ein, womit die Bereiche Heizung, Lüftung und erneuerbare Energien in das Portfolio aufgenommen werden konnten. Mittlerweile ist die Brandt GmbH mit knapp 20 Mitarbeitern der Ansprechpartner für die Bereiche erneuerbare Energien, Blechbearbeitung , Bad& Wasser, Heizung und Service. Seit Kurzem bietet das Unternehmen auch Online-Badplanungen sowie Online- bzw Video-Beratungsgespräche an.

