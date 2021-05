CITY.COME.BACK. – die Fachgeschäfte und die Gastronomie in Esslingen sind wieder geöffnet

Nachdem die Inzidenz fünf Werktage in Folge stabil unter 100 liegt, dürfen ab Freitag, 28. Mai die Kunden in den Fachgeschäften der Esslinger City mit Click & Meet auch ohne Vorlage eines Negativ-Tests einkaufen. Zudem begrüßt die Gastronomie – sowohl innen wie außen unter Einhaltung von Hygieneregeln – die Kunden wieder nach langer Zeit. Verschiedene Kultureinrichtungen der Stadt Esslingen, wie z.B. die Städtischen Museen und die Villa Merkel, öffnen ab Freitag auch wieder ihre Türen.

Damit das Schlendern, Schauen, Shoppen und Schlemmen in der Innenstadt Freude macht, begleitet die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus (EST) die Öffnungen und informiert vorab die Kunden sehr umfangreich: in der Eßlinger Zeitung, auf www.ez-online sowie in den Sozialen Medien Instagram @city.esslingen und Facebook @entdecke.esslingen sowie auf der neu gestalteten Webseite www.city-esslingen.de.

Die Fachgeschäfte in der City überzeugen durch ihren sympathischen Service, durch einzigartige Produkte und durch die Vielfältigkeit zwischen Webergasse und Pliensaustraße, von der Küferstraße über den Postmichel zum Rathausplatz und entlang der Inneren Brücke durch die Metzgerbäche zur Bahnhofstraße. In den Geschäften und der Gastronomie gibt es Beliebtes wieder und Neues zu entdecken.

Ab 7. Juni startet die CITYCARD-Aktion „clever shoppen“: für 100 € Einkauf in der City bekommen die Kunden eine CITYCARD im Wert von 10 € geschenkt. Alle weiteren Informationen in Kürze unter www.esslingen-geschenkgutscheine.de

Zusammen mit der Stadtverwaltung unterstützt die EST den Auf- und Ausbau von Schnelltestzentren und weiteren Teststationen mitten in der City. Neben dem Angebot bei Apotheken ist seit mehreren Wochen das Testzentrum am Bahnhofsplatz in Betrieb. Seit vergangenen Samstag befindet sich ein weiterer leistungsfähiger Standort hinter dem Neuen Rathaus und am heutigen Mittwoch kommt ein dritter Standort in der Ritterstraße gegenüber dem Technischen Rathaus hinzu. Über www.schnelltestzentrum-esslingen.dekönnen Termine gebucht werden. Die Testzertifikate sind kompatibel mit der Corona Warn-App und mit verschiedenen Apps zur Kontaktnachverfolgung (z.B. Visito, Luca, darf-ich-rein) und machen so den Einkauf oder den Gastronomiebesuch ganz unkompliziert.

Alle Teststationen in Esslingen finden sich hier: https://www.esslingen.de/start/buergerservice/corona-test.html

Sobald die Fachgeschäfte und die Gastronomie wieder vollständig – unter Einhaltung von kundenfreundlichen Hygieneregeln und Maßnahmen der Corona-Verordnung – geöffnet sind, sollen im Sommer und Herbst verschiedene Aktionen und Aktivitäten auf den Straßen und Plätzen die Kunden in die Innenstadt einladen.

Ein Anfang stellt die Bespielung der Ritterstraße als temporäre Fußgängerzone dar. Die neu aufgestellten, bunten und witterungsbeständigen Sessel sowie das Mobile Grüne Zimmer verbessern die Aufenthaltes- und Erlebnisqualität bereits jetzt.

Weitere Informationen tagesaktuell auf www.city-esslingen.de