Die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) präsentiert unter dem Motto „Einkaufen lohnt sich“ die neue Aktion „CITYCARD – Clever Shoppen“. Kunden und Gäste bekommen pro 100 €-Einkaufswert eine CITY CARD im Wert von 10 € als Dankeschön-Geschenk. Diese Aktion gilt ab sofort und ist, abhängig von dem Gesamtbudget von 10.000 €, zeitlich begrenzt.

„Wir freuen uns sehr darüber, die Innenstadt mit verschiedenen Aktionen wieder zu beleben und den Neustart der Gewerbetreibenden zu unterstützen. Die CITYCARD-Aktion ist Teil dieser Unterstützungsmaßnahmen von Stadt und Stadtmarketing“, freut sich Michael Metzler, Geschäftsführer der EST, denn die vergangenen Monate waren für viele Gastronomen und Fachgeschäfte aufgrund des Lockdowns eine große Herausforderung.

Jeder Einkauf, der innerhalb von sieben Tagen mit einem Gesamtumsatz von mindestens 100 € in der Esslinger Innenstadt getätigt wird, wird einmalig pro Person mit einer CITYCARD belohnt. Die Ausgabe für den großen Einkauf ist auf maximal zehn CITYCARDs beschränkt.

Um eine CITYCARD zu erhalten, sind die Kunden dazu aufgefordert, die Quittungen unter Angabe des Vor- und Nachnamens sowie der Anschrift innerhalb von 14 Tagen per Mail oder Post an die EST zu senden. Nach erfolgreicher Prüfung werden die CITYCARDs per Post zugeschickt. Optional können die Belege auch in der Stadtinformation, am Marktplatz 16, abgegeben werden.

Die erhaltenen CITYCARDS können in über 200 Akzeptanzstellen in Esslingen eingelöst werden. Eine Liste der aufgeführten Geschäfte sowie weitere Informationen für die Teilnahme finden Sie unter https://www.esslingen-geschenkgutscheine.de.