Click & Meet-Angebot im MARSTALL

Im MARSTALL öffnen diese Woche zahlreiche weitere Geschäfte wieder mit einem Click & Meet-Angebot. Die Kundinnen und Kunden können dabei nach vorheriger Terminvereinbarung in den jeweiligen Geschäften einkaufen und sich beraten lassen.

Um das Click & Meet-Angebot wahrzunehmen, müssen die Kundinnen und Kunden vor ihrem Einkauf direkt bei den jeweiligen Geschäften einen Termin für ihren Besuch vereinbaren und können dann zu dem vereinbarten Termin dort einkaufen. Die teilnehmenden Geschäfte und Kontaktdaten zur Terminvereinbarung sind auf der Website des MARSTALL unter www.marstall-ludwigsburg.de aufgeführt. Einen gemeinsamen Termin für alle Geschäfte im Center sieht die behördliche Verordnung nicht vor. Bei den Grundversorgern ist auch weiterhin keine Terminvereinbarung notwendig.

Testzentrum eröffnet im Marstall Ludwigsburg

Des Weiteren wird nun auch ein Nachweis über einen negativen COVID-19 Test gefordert. Natürlich zählt hier auch der Nachweis über eine vollständige Impfung oder ein Nachweis als Genesene. „Wir möchten den Service für unsere Besucher bieten und ab Mittwoch, 19.05.2021 um 09:30 Uhr wird es möglich sein, sich täglich von 9:30-19 Uhr am Eingang Holzmarkt ohne Terminvereinbarung in unserem Testzentrum testen zu lassen. Der Test ist für alle Besucher kostenlos. In Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg können wir somit das Einkaufserlebnis wieder spürbarer für unsere Besucher machen und freuen uns, neben all unseren Hygienekonzepten, nun auch ein Testzentrum anbieten zu können“, so Fabian Kowalski, Center Manager im MARSTALL Ludwigsburg. Mit diesem Nachweis können im Übrigen alle Geschäfte und Einrichtungen in Ludwigsburg besucht werden.

„Wir freuen uns, dass mit dem Click&Meet-Angebot jetzt wieder viele weitere Geschäfte in unserem Center öffnen und die Kunden persönlich mit Termin begrüßen dürfen. Das ist immerhin ein erster Schritt in Richtung Wiedereröffnung für unsere Händler und die Geschäfte, auch wenn Click&Meet natürlich kein Ersatz für eine reguläre Öffnung der Geschäfte ist und vielen Händlern in ihrer schwierigen Lage nur sehr bedingt hilft.“, so Fabian Kowalski. „Gemeinsam mit unseren Mietern sind wir bestens auf die Kundinnen und Kunden vorbereitet und bieten ihnen mit unseren erprobten Präventions- und Hygienekonzepten ein sicheres und entspanntes Einkaufen.“

Das umfangreiche und von einem unabhängigen Institut geprüftes und zertifiziertes Hygiene- und Präventionskonzepte im Center umfasst z.B. Desinfektionsstationen an allen Eingängen, umfangreiche Informationen zur Einhaltung der AHA-Regeln sowie Abstandsmarkierungen und Wegeleitsysteme an erforderlichen Stellen im Center und vor bestimmten Geschäften. Über die automatische, digitale Besucherzählanlage wird die Besuchermenge im Center zudem jederzeit überwacht und kann bei Bedarf begrenzt werden. Zudem wird bei Notwendigkeit ein Warteschlangen-Management umgesetzt und das Sicherheitspersonal aufgestockt. Die Händler haben ebenfalls eigene zusätzliche Präventionsmaßnahmen umgesetzt und sich mit digitalen Tools zur Terminvereinbarung vorbereitet.

„Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen umgesetzt und sind bestens vorbereitet. Bei uns können Sie sicher und in Ruhe einkaufen kommen – wir freuen uns alle, wieder für unsere Besucherinnen und Besucher da sein zu dürfen“, sagt Fabian Kowalski.

Viele der großen Händler setzen zudem die LUCA App und empfehlen den Kunden diese zu nutzen, um für noch mehr Sicherheit und eine präzise Kontaktnachverfolgung zu sorgen.