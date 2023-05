Continental in Weißbach: Tag der offenen Tür am 2. Juli 2023

#aufinsWerk: Im Kochertal liegt der Standort Weißbach der Continental, der seine Tore öffnet und die Bevölkerung nach dem Motto #aufinsWerk zu einem erlebnisreichen Tag einlädt.

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Standorts Weißbach öffnet das Werk am 2. Juli seine Tore für alle Interessierten.

Seit 2018 gehört der Oberflächenspezialist aus Weißbach zum Technologiekonzern Continental. Im Rahmen des Weißbacher Krappenstecherfestes ist ein Blick hinter die Kulissen möglich.

Es ist tatsächlich schon 20 Jahre her, aber vielen noch in bester Erinnerung. Was damals als Tag der offenen Rolle für Furore sorgte, soll am Sonntag, den 2. Juli 2023 Tausende mit dem Motto #aufinsWerk ins Continental-Werk nach Weißbach locken. Der weltweit erfolgreiche Oberflächenspezialist mit den bekannten Marken d-c-fix® und skai® stellt sich am Standort Weißbach erstmals als wesentlicher Teil des Technologiekonzerns Continental einer breiten Öffentlichkeit vor. Dabei können Besucherinnen und Besucher auf 125 bewegende Jahre Standortgeschichte zurückblicken, einen bleibenden Eindruck der Gegenwart bekommen und ein Stück weit in die Zukunft schauen.

Das Unternehmen möchte seine Stärken – Designkompetenz, Innovationsstärke und Nachhaltigkeit – unmittelbar erlebbar machen. Gleichzeitig werden sie den Weg von den Rohstoffen bis zur fertigen Oberfläche nachverfolgen können und erleben, in welchen Zusammenhängen diese zur Anwendung kommen. Ein Parcours mit rund 40 Stationen führt durch das gesamte Werk, so dass Groß und Klein einen nachhaltigen Eindruck von allen

Bereichen bekommen. Nicht zuletzt können die Gäste das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen, die das Herz des Standorts sind und der Grund für seine einzigartige Erfolgs-

geschichte. Damit diese fortgeschrieben werden kann, werden Karrieremöglichkeiten aufgezeigt, die sowohl den Standort Weißbach stärken, aber auch in die Welt führen können – der global aufgestellte Continental-Konzern macht vieles möglich. Wie der Standort sich auch sonst bestens für die Zukunft rüstet und seine Rolle innerhalb der

Strategie des Konzerns gestaltet, erfahren alle Besucherinnen und Besucher, die dem Ruf #aufinsWerk folgen und mit Neugier und Interesse das Werk besuchen.

Sonntag, 2. Juli, 10 bis 17 Uhr

Konrad Hornschuch AG,

Continental Standort

Weißbach, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach

www.continental-industry.com