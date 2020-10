Corona: Bund und Länder beschließen zweiten Shutdown

Restaurants müssen schließen, Veranstaltungen im November werden vollständig abgesagt, Schulen und Kitas bleiben offen: Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben neue Maßnahmen zum Kampf gegen die Corona-Verbreitung beschlossen.

Bei einem Krisengespräch am Mittwoch, 28. Oktober, haben sich Bund und Länder angesichts der bundesweit deutlich gestiegenen Infektionszahlen auf massive Einschränkungen geeinigt, die ab Montag, 2. November offiziell in Kraft treten sollen. Gelten sollen die neuen Regeln zunächst bis Ende November. Nach zwei Wochen soll die Lage überprüft und neu eingeschätzt werden.

Laut den neuen Maßnahmen dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch Angehörige zweier Haushalte und insgesamt maximal zehn Personen treffen. Kanzlerin Merkel betonte, wie wichtig es sei, Kontakte jenseits des eigenen Hausstandes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Im Beschluss heißt es diesbezüglich: »Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel.«

Gastronomiebetriebe sowie Bars, Diskotheken und Kneipen bleiben ab Montag für den ganzen November geschlossen. Der Lieferverkehr und Abholservices bleiben nach wie vor erlaubt. Ebenfalls verboten werden »Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeitgestaltung dienen« sowie Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos, Freizeitparks und Messen.

Schulen und Kindergärten sowie der Einzelhandel sollen im November weiterhin geöffnet bleiben. Voraussetzung ist die Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften. Alle Vorschriften verfolgen das Ziel, persönliche Kontakte insgesamt um mindestens 75 Prozent zu reduzieren, betonte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann: »Sonst laufen wir in eine Situation hinein, in der wir die Kontrolle über die Pandemie verlieren.« Sollten die Maßnahmen im November greifen, könne im Dezember wieder eine kleine Weihnachtsfeier im Familienkreis möglich sein. »Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verdoppelt sich derzeit alle acht Tage. Wenn wir diese Entwicklung nicht bremsen, dann sind die Intensivstationen in Deutschland bis zum Nikolaustag voll«, warnte der Ministerpräsident.

Informationen über die aktuelle Corona-Lage in Baden-Württemberg gibt es unter www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/