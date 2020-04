Zweifelsohne wird die Corona-Krise in ferner Zukunft unabhängig ihrer weiteren Entwicklung und Folgewirkungen als epochale Katastrophe in die Menschheitsgeschichte eingehen. Außer Frage steht ebenso, dass die Mehrheit aller Menschen und auch Unternehmen ausschließlich mit negativen Folgen der Pandemie zu kämpfen hat. Nichtsdestotrotz existieren zumindest kleinere Lichtblicke, denn hier und da gibt es auch Profiteure.

Nachhaltige Wirkung dürfte insbesondere die gegenwärtig häufig aufkommende Einsicht sein, dass bislang oft als nebensächlich erachtete Digitalisierungsprozesse insbesondere deutschen Unternehmen ungeahnte Wachstums- und Entwicklungspotentiale bereitstellt. Dieser Meinung ist auch der deutsche Digitalverband Bitkom.

Enormes Wachstum nicht nur bei Toilettenpapier-Produzenten sichtbar

Erst in schlechten Zeiten zeigt sich, was einem Menschen wirklich wichtig ist. Für den Durchschnittsdeutschen sind dies vor allem Toilettenpapier, Dinkelmehr und Nudeln zu sein. Nur wenige andere Produkte scheinen in deutschen Supermärkten und Discountern derzeit so gefragt. Im Vergleich zum Vorjahr haben allerdings Desinfektionsmittel die größte prozentuale Nachfragesteigerung vorzuweisen. In Kalenderwoche neun dieses Jahres stieg die Nachfrage um knapp 467 Prozent.

Der deutsche Einzelhandel dürfte aktuell trotz der ein oder anderen physischen Auseinandersetzung unter Einkäufern um die letzte Reispackung somit nicht klagen, gerade weil der stationäre Handel in den vergangenen Jahren zunehmend mit der digitalen Konkurrenz zu kämpfen hatte.

Gerade im eCommerce offenbart sich derzeit jedoch auch die hässliche Seite des deutschen Kaufrausches. Auf eBay, Amazon und anderen Online-Marktplätzen nutzen einige wenige Händler die übersteigerte Angst mancher Verbraucher schamlos aus.

Auf eBay wurde beispielsweise für ein herkömmliches Handdesinfektionsmittel, das üblicherweise keine zwei Euro in der Drogerie kostet, ein Sofortkaufpreis von 249 Euro aufgerufen. Amazon und eBay haben unterdessen angekündigt, streng gegen Preiswucher vorgehen zu wollen.

Abseits des stationären und digitalen Handels können zudem weitere Branchen gefunden werden, die durch die Corona-Krise mehr wirtschaftliches Wachstum denn rückläufige Umsätze erleben. Mehrheitlich gilt dies für Unternehmen und Branchen, die ihr Geschäft, ihren Vertrieb oder die eigene Dienstleistung vornehmlich digital bzw. über das World Wide Web offerieren.

Ausgangs- und Kontaktsperre als Chance: Deutsche Unternehmen entwickeln Digitalstrategie

Hierzulande sind sich viele Unternehmen mittlerweile bewusst, dass die deutsche Wirtschaft in vielen Bereichen längst nicht mehr zur globalen Spitze zählt. Über die Hälfte aller deutschen Firmen ordnet die hiesige Wirtschaft im Mittelfeld ein, wenn es um den internationalen Vergleich hinsichtlich der eigenen Digitalisierung geht.

Im Gegensatz zur Meinung, die noch vor einigen Jahren vorherrschte, sehen deutsche Unternehmer die digitale Disruption unterdessen jedoch als Chance. Viele haben insbesondere aufgrund der Folgen durch die Corona-Krise begriffen, dass digitale Prozesse nicht nur Risiken, sondern auch Chancen bergen.

»Die Corona-Krise hat uns die Bedeutung digitaler Technologien für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sehr klar vor Augen geführt. Die Krise ist ein Weckruf, die Digitalisierung nun massiv voranzutreiben. Wir haben uns in der Vergangenheit zu viel Zeit bei der Digitalisierung gelassen. Jetzt heißt es, digitale Infrastruktur aufzubauen, Geschäftsprozesse umfassend zu digitalisieren und neue, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.« – Achim Berg, Präsident des deutschen Digitalverbands Bitkom

Wie aussichtsreich eine zukunftsorientierte Digitalstrategie für ganze Branchen sein kann, manifestiert sich geradezu in einer Branche, die bislang keinen sonderlich guten Ruf genoss – zumindest bei Großteilen der Gesellschaft. Die Rede ist von der Glücksspielindustrie.

Zugehörige Unternehmen haben bereits lange, bevor es die digitale Transformation überhaupt auf die Agenda der meisten deutschen Unternehmen geschafft hatte, erkannt, dass die Zukunft der Branche im Internet liegt.

Vorbild Glücksspielindustrie – ungeliebte Branche mit Digitalisierungsvorsprung

Im Schnitt wächst der Glücksspielmarkt jährlich um mehr als zehn Prozent, 35 Prozent aller Deutschen sollen laut einer Studie bereits in einem Online-Casino gespielt haben. Global betrachtet sind die Bruttospielerträge in einer Dekade von 15 auf 40 Mrd. Euro angewachsen. Der Anteil des Online-Markts wächst sukzessive an, und dies hat seine Gründe.

Denn das Angebot ist groß, der Wettbewerb hoch. Glücksspielanbieter im Internet buhlen um Kundschaft. Diese dankt, wählt ein Angebot aus einer Casino Bonus Liste 2020, registriert sich beim Anbieter und spielt online, über PC, Smartphone oder Tablet, orts- und zeitunabhängig um Echtgeld. Die Langeweile vieler Menschen, denen zur Corona-Zeit sprichwörtlich die Decke auf den Kopf fällt, dürfte der Branche noch weiteren Schub geben.

In vielen Ländern verlief die Entwicklung des Online-Glücksspiels gar derartig rasant, dass die Politik kaum Schritt halten konnte. Nur wenige Länder haben es mittlerweile vollbracht, einen Rechtsrahmen zu schaffen, in dem ein sicheres und rechtskonformes Online-Glücksspiel für Spieler wie Anbieter gewährleistet ist. Für deutsche Politiker und Unternehmer kann die Glücksspielindustrie somit gleichermaßen als Vorbild wie Warnung gelten.