Corona-Testzentren: Sicherheit durch Schnelltests

Die Impfsituation in Deutschland läuft viel zu langsam an. Während Israel schon fast durch und Großbritannien bis Sommer durch sein wird, dümpelt Deutschland hinterher. Somit wächst überall der Bedarf an Corona-Schnelltests. Mit der neuen Testverordnung können sich Bürger*innen mit Wohnsitz in Deutschland ermöglicht kostenfrei testen lassen. So ­eröffnen landesweit Schnelltestzentren, um der Nachfrage Herr zu werden.

In einem solchen Schnelltestzentrum entnimmt medizinisch geschultes Personal einen nasalen Abstrich im vorderen Nasenbereich. Das Ergebnis dieses Schnelltests liegt, wie der Name bereits verspricht, bereits nach rund 15 vor. Testen lassen kann sich jeder ab 4 Jahren, wer allerdings typische Coronasymptome wie Husten, Fieber oder Geschmacksverlust hat, sollte sich stattdessen an einen Hausarzt wenden.

Sollte das Testergebnis negativ ausfallen, sollte man allerdings nicht gleich jegliche Vorsichtsmaßnahmen aufgeben: Ein negativer Schnelltest schließt eine Infektion mit dem SARSCov-2 nicht komplett aus und stellt vielmehr eine Momentaufnahme dar. Die »AHA+L+A- Regeln« (Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen, Lüften, Warn-App nutzen) sollten in diesem Fall weiterhin eingehalten werden.

Ist das Schnelltestergebnis hingegen positiv, ist es enorm wichtig, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben. Ein positives Corona Schnelltestergebnis muss durch einen anschließenden PCR Test bestätigt werden. Bei diesem gründlicheren Test wird ein Nasopharyngeal-Abstrich (tiefer Nasen-/Rachenabstrich) entnommen und muss dem jeweiligen Gesundheitsamt gemeldet werden.

Laut Testverordnung des Bundes ist der kostenfreie Bürgertest einmal die Woche für alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Deutschland verfügbar. Darüber hinaus dürfen Mitarbeiter von nichtärztlichen Praxen oder Einrichtungen wie z.B. Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie usw. sich kostenfrei testen lassen, ebenso wie Kontaktpersonen mit Erstkontakt nach Aufforderung durch das Gesundheitsamt. Man kann Schnelltests aber auch jederzeit als Selbstzahler in Anspruch nehmen. Bei einigen Schnelltestzentren wird man ohne vorherige Anmeldung getestet, in den meisten Fällen ist allerdings eine Terminbuchung vorab nötig.

In einigen Schnelltestzentren, wie zum Beispiel dem neu eröffneten Schnelltest Zentrum Weinsberger Tal in der Hildthalle in Weinsberg, können Firmen für einen Schnelltest ihrer Mitarbeiter außerhalb der Öffnungszeiten Termine buchen. Auf Anfrage können auch Termine für Schnelltests bei Unternehmen / Schulen etc. mit einem mobilen Einsatzteam vor Ort vereinbart werden.

»Aufgrund der derzeitigen Impfsituation ist das Testen ein wichtiger Teil der Strategie, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern«, beschreibt Bert Leisterer, Inhaber der Falken Apotheke Weinsberg und Betreiber des Schnelltestzentrums Weinsberger Tal. »Viele Patienten sind laut Studien bereits vor dem ersten Auftreten von Symptomen ansteckend oder bleiben symptomfrei, sind aber trotzdem ansteckend.«

Schnelltestzentrum Weinsberger Tal

Hildthalle Weinsberg, Grasiger Hag 1, 74189 Weinsberg

Fon: 0151-1111-3065, E-Mail: kontakt@szwt.de

www.szwt.de