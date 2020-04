Corona Verhaltenskodex: Bitte vernünftig bleiben!

Sicherheit und Gesundheit sind wichtiger als Party machen – etwas, das leider nicht alle einsehen wollen. Damit sich COVID-19 nicht zu schnell ausbreitet und das Gesundheitssystem in Deutschland entlastet werden kann, wurden Clubs und Locations, teils freiwillig, teils nach Anordnung, geschlossen. Keine leichte Zeit, vor allem für kleine Diskotheken, die auch ohne Corona bereits mit Existenzsorgen zu kämpfen hatten. Auch die selbstauferlegte Isolation zuhause fällt Menschen, die gerne freitagabends feiern gehen oder sich mit Freunden treffen, alles andere als leicht. Aber die Vernunft und verantwortliches Handeln gebieten es, dass man auf sein Umfeld Rücksicht nimmt und die dringende Warnung: »Bleibt zuhause!« befolgt. Eigentlich.

Immer wieder tauchen in ganz Deutschland Meldungen über so genannte »Corona-Partys« auf. Unter dem Motto »Jetzt erst recht« finden sich größere Gruppen zusammen und feiern in geschlossenen Räumen. Oder sie gehen raus, treffen sich bei schönem Wetter zum Grillen oder Eisessen, setzen sich ohne Sicherheitsabstand zusammen, gehen arglos durch die Fußgängerzone – und gefährden damit Tausende. Denn aktuelle Trotzreaktionen und Widerstand gegen landesweite Anordnungen – die zur Sicherheit aller Bürger festgelegt wurden – helfen niemandem. Sie schaden nur, und das ganz erheblich. Die Infektionsgefahr betrifft nicht nur »die anderen«, sondern uns alle. Der Coronavirus verbreitet sich durch menschlichen Kontakt, durch das Berühren nicht desinfizierter Türklinken, durch mikroskopisch kleine Tröpfchen in der Luft, die durch ein Niesen von einer Person zur nächsten getragen werden. Partys auf engstem Raum sind als Virenherd geradezu prädestiniert. Wer sich in diesen Tagen sozial unter Leute gesellen will, handelt hochgradig asozial – das mag paradox klingen, ist aber aktuell Realität.

Der Impuls ist verständlich: Viele würden sich nur zu gerne die Sorgen und Ängste, die in der aktuellen Situation entstehen, einfach »wegtanzen«. Feiern und vergessen. Auf diese Weise vielleicht auch die Gefahr ein Stück weit herunterspielen – »so schlimm kann es ja nicht sein«. Aber es hat einen Grund, warum die Politik derzeit regelmäßig mahnt und warnt. Warum auf Verstöße gegen die Anordnung zuhause zu bleiben, harte Strafen stehen. Das Herunterspielen der Gefahr hat unter Umständen dazu geführt, dass sich die Welt derzeit in einer solchen Situation befindet. Viele Gesellschaftsbereiche haben erst spät reagiert, was eine ansteigende Infektionsrate zur Folge hatte. In Zeiten wie diesen »Fuck Corona« zu sagen und trotzdem auszugehen und zu feiern, ist grob fahrlässig. Man gefährdet nicht nur sich selbst, man gefährdet sein gesamtes Umfeld.

Sobald sich die Lage beruhigt hat, wird man wieder bedenkenlos feiern gehen können und die aufgestaute Partyenergie herauslassen können. Aber solange noch keine Entwarnung gegeben wurde, bitte vernünftig bleiben! Das MORITZ-Szenegeflüster für diesen Monat besteht nur aus einem Satz: »Bleibt zuhause!«