COSMOS HN feiert Premiere auf dem Bildungscampus in Heilbronn

Von interaktiven Experimenten bis zu Einblicken in die Künstliche Intelligenz: Unter dem Motto „Erweitere deinen Horizont“ feierte der COSMOS HN am Freitag beim Tag der offenen Tür auf dem Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung eine erfolgreiche Premiere. Viele Besucher aus der gesamten Region - Familien mit Kindern, Schüler, Studierende und Nachwuchskräfte - nutzten die Gelegenheit, das Bildungs- und Innovationsökosystem hautnah zu erleben. Rund 25 Partnerinstitutionen präsentierten ein vielfältiges Programm aus Experimenten, Workshops und Führungen.

Expand Foto: Reiner Pfisterer

In sechs zentralen Themenfeldern boten die beteiligten Partner Angebote für alle Generationen. Im Bereich „Künstliche Intelligenz und digitale Zukunft“ erhielten die Gäste Einblicke in Zukunftsforschung und praktische Anwendungen, etwa aus dem Umfeld des IPAI. Das Themenfeld „Forschung und Naturwissenschaft“ lud mit Unterstützung von Partnern wie der experimenta zum eigenen Erforschen mit Experimenten und Exponaten ein.

Darüber hinaus präsentierte der Bereich „Technik“ die regionale Innovationskraft in verständlich aufbereiteter Form, während unter der Überschrift „Bildung und Innovation“ neue Wege des Lernens von der frühkindlichen Bildung bis zur akademischen Spitzenförderung aufgezeigt wurden. Abgerundet wurde das Angebot durch spezielle Mitmachaktionen für junge Nachwuchsforscher.

Prof. Dr. Bärbel G. Renner, Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, zieht ein positives Fazit: „Der Tag der offenen Tür hat eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Interesse an den Aktivitäten unserer Stiftung ist. Die Resonanz hat uns begeistert. Ich freue mich, dass wir dank vieler Partner unser Ökosystem so lebendig und nahbar präsentieren konnten. Wir schaffen so eine Strahlkraft, die weit über Heilbronn hinausreicht.“

Christian Rieck, Geschäftsführer von COSMOS HN, ergänzt: „Innovation entsteht durch Begegnung – und genau das haben wir heute erlebt. Familien, Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Bürgerinnen und Bürger haben gesehen, wie viele großartige Institutionen hier zusammenwirken. Diese Neugier, Offenheit und Energie bilden in unserem Kosmos in Heilbronn einen besonderen Spirit.“

Institutionen im COSMOS HN:

aim – Akademie für Innovative Bildung und Management • Arkadia • Campus Founders • ConnAIx • Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) • Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich • Erzieherakademie • experimenta • Ferdinand-Steinbeis-Institut • Fraunhofer HNFIZ • Haus der Familie • Hochschule Heilbronn (HHN) • IPAI Foundation • Josef-Schwarz-Schule • Max-Planck-Gesellschaft • MOLIT Institut für personalisierte Medizin • Technische Universität München (TUM) • 42 Heilbronn