Crailsheim – Unterstützung für lokale Händler und Gastronomen

Die Weihnachtseinkäufe lassen sich auch in Corona-Zeiten in Crailsheim lokal mit Gutscheinen gestalten. Lieferdienste bieten ebenfalls breitgefächerte Angebote.

Auch wenn Corona-bedingt viele liebgewonnene Veranstal-

tungen in der Adventszeit in Crailsheim entfallen müssen und der Einzelhandel in weiten Teilen geschlossen hat, können die vielen lokalen Betriebe doch unterstützt werden. Viele Geschäfte bieten über ihre Internetseiten Gutscheine an, egal ob in Gastronomie oder Handel kann so direkt ein Beitrag zur Unterstützung geleistet werden.

Wer noch unsicher ist, was er schenken möchte, kann mit dem CrailSchein Gutscheine für seine Lieben verschenken

(www.crailschein.de). Das Portal listet viele Gastronomen und Einzelhändler aus Crailsheim auf und es können direkt über das Portal Gutscheine mit verschiedenen Warenwerten gekauft werden. Das Geld geht direkt an die Anbieter weiter und unterstützt diese.

Lieferdienste der Gastronomen zeigen die Vielfalt in Crailsheim. So finden sich sowohl in der meinCrailsheim-App wie auch auf Seite des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. übersichtlich dargestellt die verschiedenen Anbieter der Lieferdienste. Die Angebote reichen dabei von den Klassikern wie Pizza und Pasta bis hin zum weihnachtlichen Festmenü, das bestellt werden kann und dann geliefert wird.

Mehr Infos unter

www.crailsheim.de, www.crailschein.de