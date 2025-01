Das Alte Theater in Heilbronn erstrahlt in neuem Glanz

Seit 1993 bietet das Alte Theater in Heilbronn-Sontheim eine -einzigartige Mischung aus -Gastronomie und Kultur. Nun schlägt das traditionsreiche Haus ein neues Kapitel auf.

Spannung, Vorfreude und Begeisterung - so könnte man die Stimmungslage der neuen Pächter Cindy und Ibrahim Karacan am besten beschreiben. Denn der 35-jährige gelernte Koch und die 33-jährige Restaurantfachfrau haben Großes vor im Alten Theater in Sontheim. »Unser Ziel ist es, dieses wunderschöne und traditionsreiche Haus wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen«, so Cindy Karacan. Gemeinsam mit den Investoren Selen und Caner Sentürk von ICS Heilbronn und dem künstlerischen Berater Dr. Bora Tuncer haben sie das Alte Theater von den bisherigen Besitzern Katharina Huber und Oli Palko gekauft und von Grund auf saniert. Nun soll es als Hotel und Kulturstätte mit modernem Anstrich neu aufleben. »Für uns war es auf jeden Fall ein großer Schritt«, so Cindy Karacan. Sie und ihr Mann Ibrahim hatten zuvor bei Audi in Neckarsulm gearbeitet, »ein toller und sicherer Job, aber wir fanden beide, dass es Zeit für etwas Neues ist.« Trotz der aufwändigen Renovierungsmaßnahmen wollten alle Beteiligten den Charme des Alten Theaters beibehalten: der historische Theatersaal mit roten Vorhängen, Parkettboden und romantischem Sternenhimmel. Hier soll nun ein kuratiertes Veranstaltungsprogramm stattfinden. »Wir sind bereits mit zahlreichen Veranstaltern im Gespräch«, so Cindy Karacan begeistert. Am 3. April ist man bereits bei der SPASSIX Comedy Nacht dabei. Auch für private Feiern und Firmenveranstaltungen soll es hier Platz geben. Dazu bietet Ibrahim Karacan »moderne Crossover-Küche«.

Der Hotelbetrieb hat bereits im November begonnen und läuft sehr erfolgreich: »Wir waren so schnell ausgebucht, das hat uns wirklich überrascht«, beschreibt Cindy Karacan. Insgesamt 14 individuell und kreativ gestalte Zimmer laden im Alten Theater zum Entspannen ein. Die beiden Pächter freuen sich: »Für uns war das alles schon ein Sprung ins kalte Wasser. Aber mit tollen Partnern sind wir uns sicher, dass diese tolle Stätte wieder neuen Glanz bekommen wird.«

Altes Theater Heilbronn

Lauffener Str. 2

74081 Heilbronn

Fon: 07131-59220

www.altes-theater-heilbronn.de