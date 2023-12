Das Märklineum: »Generationen verbinden«

Seit über 160 Jahren produziert die weltbekannte Firma Märklin Metallspielzeug für alle Generationen. Besonders beliebt sind die hochwertigen Modelleisenbahnen. 2021 eröffnete ein eigenes Märklin-Museum: Das Märklineum. Es befindet sich in einer ehemaligen Produktionshalle in Göppingen. »Wir haben bewusste noch ein paar Bauelemente in der Halle gelassen, damit man sieht, dass dies einmal eine Fabrik war«, erklärt Uwe Müller, Leiter des Märklineums. Müller selbst ist seit über 20 Jahren bei Märklin beschäftigt und war 15 Jahre lang Leiter des Produktmanagements. Er kennt die Firma und ihre Produktpalette also wie seine Westentasche. Den Aufbau des Museums hat er fast von Anfang an begleitet.

Im Märklineum zu sehen gibt es einen Querschnitt aus über 160 Jahre Märklin-Geschichte, durch alle Produktbereiche, mit den sich Märklin beschäftigt hat – von der Puppenküche über die Dampfmaschine und Automodelle bis zur Modelleisenbahn. Darunter faszinieren Raritäten, die verdeutlichen, wie weit der Göppinger Spielzeug-Hersteller über den Tellerrand der Modelleisenbahn-Entwicklung hinausblickt. So produzierte das Unternehmen unter anderem Schreibmaschinen, Weihnachtsbaumständer oder Fahrräder.

Dabei war es vor allem der Innovationsgeist, der die Firma auszeichnet: »Märklin hat von Anfang an alles, was technisch neu war, in Spielzeug umgesetzt – von Autos über Schiffe bis hin zu Zeppelinen, die man auch alle in der Ausstellung sieht,« führt Müller aus. So sei etwa »Die Wuppertaler Schwebebahn« bereits 1902, also nur ein Jahr nach ihrer

Inbetriebnahme bei Märklin als Modell erhältlich gewesen. Genau diesen Innovationsgeist hat man sich bis heute erhalten. Märklin baut jährlich weit über 400 Neuheiten, über alle Spurweiten und Marken hinweg. Die ersten Modelleisenbahnen von Märklin erschienen im Jahr 1891. Seit den 1970er-Jahren sind sie das Kernstück der Produktpalette von Märklin.

Dementsprechend ist das Herz der Dauerausstellung die über 100 Quadratmeter große Modellbahnanlage. »Sie ist eine Zeitreise durch die Eisenbahngeschichte von 1900 bis in die 70er-Jahre. Und da kann jeder etwas anderes entdecken, was ihn interessiert, denn es gibt so viele Details – von der Kirmes über den Kletterpark bis hin zu Thor und seinem Hammer. Und: Es fahren dort immer acht bis zwölf Züge gleichzeitig. Ein großes Highlight ist auch der realitätsnahe Tag- und Nachbetrieb, denn die Anlage simuliert innerhalb von 15 Minuten einen ganzen Tag – mit realistischen Geräuschen bis hin zum Vogelzwitschern und Glockenläuten,« berichtet Müller nicht ohne Stolz. Die Anlage bringe nicht nur Kinderaugen zum Strahlen und zeige, dass Märklin bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. Diese Faszination setze sich zusammen aus der Vielschichtigkeit der Produkte und der Kundschaft sowie der großen Tradition, wie Müller ausführt: »Märklin steht nicht nur für die technische Faszination eines Systemspielzeug, sondern ist ein stark emotionales Produkt. Wir verkaufen Emotionen. Wir begleiten Familien von der Kindheit bis ins Rentenalter – und verbinden so Generationen.«

Wer noch etwas tiefer in die faszinierende Welt der Modelleisenbahnen eintauchen möchte, für den gibt es »Märklin Live«, eine Art kleine Werksführung. Die Museumsgäste haben von Dienstag bis Freitag zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit, von der Ausstellung hinüber zur Endmontage-Halle zu gehen und dort dabei live zuzusehen, wie die Lokomotiven montiert werden.

Ausstellung

Auf weit über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden Produkte der gesamten Firmengeschichte von Märklin präsentiert.

Interaktive Medientechnik und kreative Inszenierungen machen aus der Märklin-Historie fesselnde Erlebnisse.

Märklin Digital live

Am 1. Dezember findet der digitale Infotag im Märklienum statt. Hier werden vor Ort alle Fragen rund um das Thema digitale Mehrzugsteuerung beantwortet.

Nikolaus im Märklineum

Alle Kinder sind am 6. Dezember herzlich eingeladen - der Nikolaus spendiert 50 Prozent des Eintrittspreises.

Märklineum Store

Wer nach dem Musemsbesuch ein Stück Märklin mit nach Hause nehmen möchte, für den bietet sich ein Besuch im museumseigenen Store an. Die Stahlkonstruktion gleicht einem Lokschuppen, so dass er an sich schon sehenswert ist. Darin präsentieren zahlreiche Glasvitrinen Produkte der Firmen Märklin, Trix und LGB. Darüber hinaus sind alle namhaften Hersteller von Zubehörartikeln im Sortiment. Die zugehörige Fundgrube bietet besondere Schnäppchen, der Märklin Service Hilfe für jede Modellbahn. Reisegäste finden kleine Geschenkideen und Andenken an den Märklineum Besuch.