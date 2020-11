Das sind die neuen Corona-Regeln im Dezember

Bund und Länder haben erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Da die Zahlen weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben, wurden die Anfang November beschlossenen Maßnahmen noch einmal bis Weihnachten verschärft.

Erst vor drei Wochen hatten Bund und Länder weitreichende Kontaktbeschränkungen beschlossen. Nun zeigen die Zahlen, dass die Maßnahmen Wirkung gezeigt haben und der exponentielle Anstieg der Infektionen gestoppt werden konnte. Eine Trendwende sei aber noch nicht in Sicht, die notwendig wäre, um die Infektionsketten wieder nachverfolgen und unterbrechen zu können. Noch immer müsse eine zu hohe Zahl von Menschen auf den Intensivstationen behandelt werden.

»Wir müssen die Infektionszahlen deutlich senken, um die zweite Welle zu brechen«, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann. »Dafür gibt es nur einen Weg: die Zahl der Kontakte weiter senken und die Sicherheit der Kontakte erhöhen.«

Alle Bürgerinnen und Bürger bleiben aufgerufen, jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben. Auch alle nicht zwingend erforderlichen beruflichen und privaten Reisen, insbesondere touristische Reisen auch ins Ausland unter anderem in Hinblick auf die Skisaison sind zu vermeiden.

Reduzierung der Kontakte

Es dürfen sich – statt wie bisher zehn – ab dem 1. Dezember 2020 nur noch maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Anders als bisher zählen Kinder bis 14 Jahren nicht zur Personenzahl und sind von dieser Regelung ausgenommen. Bestehen zwei Haushalte aus mehr als fünf Personen über 14 Jahren, gilt trotzdem die Obergrenze von fünf Personen.

Verschärfung der Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt im öffentlichen Raum, wenn man zu anderen Gruppen/Personen nicht dauerhaft einen Abstand von 1,5 Metern einhalten kann oder man sich dauerhaft an einem Ort aufhält. Das gilt also für belebte Flächen wie Fußgängerzonen, Einkaufsstraßen aber auch auf Supermarktparkplätzen und Einzelhandelsgeschäften. Auch in Arbeits- und Betriebsstätten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies gilt nicht am Platz, wenn zu anderen Personen ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Beschränkungen für den Einzelhandel

Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen nur einen Kunden pro 10 m² gleichzeitig in das Geschäft lassen. Für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von weniger als 10 m² gilt die Regelung, dass nur ein Kunde gleichzeitig im Laden sein darf. Für Geschäfte mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche gilt eine Beschränkung auf einen Kunden pro 20 m² Verkaufsfläche. Die Beschränkung der Kunden kann etwa durch eine Einkaufwagen- oder Einkaufskorbpflicht bei gleichzeitiger Begrenzung der verfügbaren Einkaufswagen bzw. Einkaufskörbe umgesetzt werden. Die Ladenbetreiber sind weiterhin verpflichtet, durch ein abgestimmtes Einlassmanagement zu verhindern, dass sich in Einkaufspassagen und Einkaufszentren unnötigen Schlangen bilden.

Verlängerung der November-Maßnahmen und Hilfen

Die Maßnahmen aus dem November werden bis zunächst 20. Dezember verlängert. Das heißt Betriebe und Einrichtungen, die derzeit geschlossen sind, bleiben weiterhin geschlossen. Der Bund verlängert daher die Novemberhilfen, um die betroffenen Betriebe weiter zu unterstützen. In die Förderprogramme werden auch die Schausteller und Marktkaufleute aufgenommen.

Ausnahmen über die Weihnachtsfeiertage

»Wir wollen Ihnen Planungssicherheit für die Weihnachtstage geben. Dabei sind wir uns voll und ganz bewusst, dass Weihnachten für die meisten Menschen eine ganz besondere Zeit ist. Wir kommen mit der Familie zusammen und treffen unsere Lieben. Dem wollen wir bestmöglich gerecht werden«, sagte Winfried Kretschmann. »Deshalb haben wir vereinbart, in der Weihnachtszeit ab dem 23. Dezember Treffen im engsten Familien- und Freundeskreis mit bis zu zehn Personen zu ermöglichen.« Kinder bis 14 Jahren nicht zur Personenzahl und sind von dieser Regelung ausgenommen.

Es müssten aber bestmögliche Vorkehrungen getroffen werden, damit sich Weihnachten und Silvester nicht zum Startpunkt einer neuen Infektionselle entwickle. Bund und Länder haben sich daher entschieden, den Beginn der Weihnachtsferien einheitlich auf den 19. Dezember vorzuziehen. Dadurch können auch Kinder und Jugendliche ihre Kontakte in den Tagen vor Weihnachten auf das absolute Minimum reduzieren oder eine freiwillige Quarantäne machen.