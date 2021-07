DEHOGA Kreisstelle Stuttgart schlägt Alarm!

14 Monate lang haben sich die rund 2.500 Stuttgarter Hotels und Restaurants durch die Krise gekämpft. Jetzt kommen Sie langsam zurück und stehen vor dem nächsten Problem: Fachkräftemangel! Nahezu jeder vierte der insgesamt 13.500 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze fiel der Pandemie zum Opfer. Dies entspricht rund 3.200 Stellen, hinzu kommen Minijobs in einer ähnlichen Größenordnung. „Leider sind viele, oft langjährige Mitarbeiter aus der Gastronomie und der Hotellerie im Lockdown in andere Branchen abgewandert und sind für uns wohl für immer verloren“, sagt Jochen Alber, Stuttgarter Geschäftsführer des DEHOGA Baden-Württemberg.

Dabei galt das Gastgewerbe vor der Corona-Krise als absolute Wachstumsbranche. Allein in Stuttgart hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze zwischen 2010 und 2020 um 44 % erhöht, was rund 4.600 neuen Stellen entspricht. Jochen Alber: „Nachdem wir jetzt Licht am Ende des Tunnels sehen, möchte die Branche an die Erfolge vor Corona anknüpfen und die Probleme lösen.“ Um dem leergefegten Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, startet der DEHOGA noch vor den Sommerferien eine große Ausbildungs-Initiative, um Schulabgänger für die Berufe in Gastronomie und Hotellerie zu begeistern. Denn statt sparen steht bei vielen Betriebe eine Investition in die Zukunft im Vordergrund. Markus Hofherr, 1. Vorsitzender der DEHOGA Kreisstelle und Direktor V8 Hotel, Motorworld Region Stuttgart: „Obwohl unsere Branche mit am schwersten gebeutelt wurde, wollen die Betriebe nicht an der Ausbildung von qualifiziertem Personal sparen.“

Aktuell stehen allein auf der Ausbildungsplatz-Börse des DEHOGA (www.wir-gastfreunde.de) für Stuttgart über 100 offene Azubi-Stellen in sechs Lehrberufen zur Verfügung, darunter als Hotelkaufmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau oder Koch und Köchin. Eine tolle Chance für Schulabgänger, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Elisabeth Berger, Kronenhotel Stuttgart, Vorsitzende der Fachgruppe Berufsbildung beim DEHOGA Kreisstelle Stuttgart und Mitglied der IHK Vollversammlung: „Bei uns wird Teamspirit großgeschrieben, die Ausbildung ist abwechslungsreich und bietet tolle Aufstiegsmöglichkeiten und Zukunftschancen, vor allem auch für Frauen – und natürlich geregelte Arbeitszeiten.“

Zum Auftakt einer neuen Ausbildungs-Initiative lädt die Stuttgarter Kreisstelle des DEHOGA am 14. Juli 2021 von 10.30 bis 16 Uhr interessierte Jugendliche zu einem Infotag auf der Königstraße am Schlossplatz ein. Auch Eltern sind willkommen! Highlight ist das 12 Meter lange „GastroMobil“, ein multimedial ausgebauter Linienbus, der eine virtuelle Fahrt durch die Hotellerie und Gastronomie bietet. Und ihre neuen Chefs und Kollegen können die potentiellen Nachwuchskräfte auch gleich kennenlernen. Jochen Alber: „Namhafte Hoteliers und Gastronomen haben, zusammen mit ihren Azubis, ihre Teilnahme als Ansprechpartner am Info-Tag bereits zugesagt.“

Weitere Stationen des „GastroMobil“, Herzstück eines DEHOGA-Nachwuchsprojektes, das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert wird und bereits bis 31.7.2022 verlängert wurde, sind bereits in Planung.

Nächstmöglicher Ausbildungsbeginn ist der 1. Oktober 2021. Auch ein Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt ist grundsätzlich möglich. Interessant: neben der klassischen dreijährigen Ausbildung gibt es die Möglichkeit, als Fachkraft im Gastgewerbe bereits nach zwei Jahren eine Abschlussprüfung abzulegen, mit der Option, danach nahtlos auf der Azubi-Karriereleiter weiter nach oben zu klettern. Jochen Alber: „Mit einer Ausbildung im Gastgewerbe hat man nicht nur gute Aufstiegschancen in der Branche. Auch in vielen anderen Bereichen sind unsere Fachkräfte sehr begehrt.“

Weiter Infos zum GastroMobil:

Facebook: https://fb.watch/v/4K2A_2F0P/

Instagram: https://www.instagram.com/p/CQ8gKmMIYik/?utm_source=ig_web_copy_link