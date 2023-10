Der Weg ins Top-Management: Welches Fernstudium ist das richtige?

Eines Tages im Top-Management arbeiten – das ist der Traum von vielen jungen Studierenden. Erreichbar wird er durch verschiedene Studiengänge und gute Leistungen im anschließenden Beruf. Dabei gibt es Managerpositionen in den verschiedensten Bereichen wie Marketing, IT und Gesundheit. Wo das Top-Management anfängt, richtet sich nach dem jeweiligen Unternehmen.

Welches Bachelor-Studium eignet sich für mich?

Wer vor der Frage steht, ob eine Ausbildung oder ein Studium bessere Chancen für einen späteren Job im Top-Management bietet, sollte wissen, dass die meisten Führungskräfte studiert haben. Es gibt zwar einige Ausnahmen, dennoch werden Sie wahrscheinlich mit einem Hochschulabschluss leichter vorankommen. Dementsprechend sollten Sie als Grundlage für eine spätere Position im Top-Management ein Bachelor-Fernstudium absolvieren. Da Managerinnen und Manager sehr vielfältige Aufgaben haben, gibt es grundsätzlich verschiedene Studiengänge, die für die Karriere förderlich sein können.

Möchten Sie möglichst gute Chancen haben, sollten Sie über ein wirtschaftswissenschaftliches Fernstudium nachdenken. In den Vorständen der DAX-Konzerne hat ein Großteil des Personals ein solches abgeschlossen. Der Klassiker wäre ein Fernstudiengang in der Betriebswirtschaftslehre (BWL). Alternativ kann der Studiengang Volkswirtschaftslehre (VWL) infrage kommen. Im Anschluss an ein BWL- oder VWL-Bachelorstudium können Sie einen Masterabschluss mit dem Schwerpunkt Management absolvieren.

Darüber hinaus befinden sich auf vielen Managerpositionen Juristinnen und Juristen. Somit können Sie beispielsweise auch ein Fernstudium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt in Betracht ziehen. Außerdem bieten sich spezielle Bachelor-Studiengänge im Bereich Management an – unter anderem General Management, Business Management oder Betriebswirtschaft und Unternehmensführung. Falls Sie sich bereits vor dem Studienbeginn für einen bestimmten Bereich besonders interessieren, macht es gegebenenfalls Sinn, einen spezialisierten Bachelor-Studiengang wie Eventmanagement, Personalmanagement oder Gesundheitsmanagement auszuwählen. Solche Studiengänge verbinden die Betriebswirtschaftslehre mit einem speziellen Fachgebiet.

©Fizkes auf Shutterstock

Master oder MBA: Was folgt nach dem Bachelor-Studium?

Viele Studierende machen im Anschluss an ihr Bachelor-Studium einen Masterabschluss. Hierbei handelt es sich um einen Abschluss zweiten akademischen Grades. Das Masterstudium dauert in der Regel ein bis zwei Jahre. Durch dieses können Sie tiefer in ein spezielles Thema Ihres Bachelorstudiengangs eintauchen. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, zu einem Experten eines bestimmten Fachgebiets zu werden.

Möchten Sie jedoch ins Top-Management aufsteigen, bietet sich ein MBA-Fernstudium besonders gut an. MBA steht für Master of Business Administration und ist ebenfalls ein Hochschulabschluss zweiten Grades. Das Fernstudium dient als Vorbereitung auf eine Führungsposition. Es vermittelt betriebswirtschaftliche sowie unternehmerische Grundlagen und Kenntnisse im Bereich Management.

Je nach Bedarf kann der MBA berufsbegleitend oder in Vollzeit absolviert werden. Ein MBA-Vollzeitstudium dauert ungefähr ein bis zwei Jahre. Berufsbegleitend werden Sie etwa zwei bis drei Jahre benötigen, bis Sie Ihren Abschluss in der Tasche haben. Dennoch entscheiden sich die meisten Menschen dazu, das MBA-Fernstudium berufsbegleitend zu absolvieren. Das liegt mitunter daran, dass die meisten MBA-Studierenden bereits vor dem Fernstudium berufstätig waren. Das MBA-Fernstudium ist nämlich eher darauf ausgelegt, Akademiker mit Berufserfahrungen weiterzubilden. Zum Teil kann diese Berufserfahrung auch auf den MBA angerechnet werden.

Dabei kommt ein Master of Business Administration Studium vor allem für jene infrage, die keine Wirtschaftswissenschaften studiert haben und sich dennoch für eine Managementposition interessieren. Wer etwa ein Bachelor-Studium in Naturwissenschaften absolviert hat und anschließend einige Jahre in seinem Fachgebiet gearbeitet hat, kann sich durch das MBA-Fernstudium für eine Führungsposition qualifizieren.

©Gorodenkoff auf Shutterstock

Was ist neben einem guten Studienabschluss noch wichtig, um ins Top-Management aufzusteigen?

Ein erfolgreich abgeschlossenes Fernstudium allein reicht für eine Karriere bis ins Top-Management nicht aus. Es stellt in den meisten Fällen lediglich die Basis dar. Selbst wenn Sie an einer Elite-Hochschule studiert haben, bedeutet dies nicht automatisch, dass Sie es bis in die oberste Etage schaffen. Neben einem guten Studienabschluss spielen die praktischen Erfahrungen eine sehr große Rolle: Um eine Managementposition zu bekommen, müssen Sie in der Regel Berufserfahrungen vorweisen können und durch Ihre Leistungen gezeigt haben, dass Sie den Aufgaben und der Verantwortung einer Führungsposition gewachsen sind.

Viele Unternehmen – insbesondere international aufgestellte Konzerne – legen außerdem großen Wert auf Auslandserfahrungen. Durch solche Erfahrungen ist es möglich, die eigenen Sprachkenntnisse zu vertiefen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Beides ist für Managerpositionen von großem Vorteil. Durch die erweiterten Sprachkenntnisse können Sie sich besser mit internationalen Kunden verständigen. Die persönliche Weiterentwicklung kann Ihnen dabei helfen, die Managementaufgaben besser zu erledigen.

Doch bei Noten und praktischen Erfahrungen handelt es sich um Hard Skills. Ebenfalls entscheidend sind die sogenannten Soft Skills. Für eine Position auf Führungsebene sind gute Kommunikationsfähigkeiten und ein gutes Verhandlungsgeschick von Bedeutung. Darüber hinaus sollten Sie verantwortungsbewusst und teamfähig sein. Sie sollten gut mit Ihren Kollegen sowie mit Kritik umgehen können. Ebenso ist es von Vorteil, wenn Sie ein Organisationstalent sind und die Fähigkeit besitzen, Lösungen für verschiedenste Probleme zu finden. Wichtig ist außerdem, dass Sie Ihre Kollegen oder Mitarbeiter motivieren können und viel Einsatzbereitschaft zeigen.