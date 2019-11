Neuer Dekan am DHBW CAS Heilbronn – Prof. Kühnle wird Dekan Wirtschaft

„Entwicklung, Gestaltung, Führung“: Diese drei Worte bringen auf den Punkt, was Prof. Kühnle im Besonderen an seiner neuen Stelle als Dekan Wirtschaft am DHBW CAS reizt. Der 47-Jährige will nicht nur Konzepte, Strategien oder sogar Visionen entwerfen, sondern diese auch umsetzen. Er sagt: „Wirkung bedarf der Implementierung. Das CAS genauso wie die DHBW selbst sind meiner Meinung nach leuchtende Beispiele für genau diesen Ansatz, Vision, Strategie und Operation zu verbinden.“

Seit 2008 und bis dato lehrt und forscht Prof. Kühnle an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Als Studiendekan war er die vergangenen neun Jahre für den Studiengang Medienwirtschaft mit 15 Professor*innen und mehr als 400 Studierenden verantwortlich. In der Wirtschaft sammelte er zuvor umfangreiche Erfahrungen beispielsweise als Verlagsleiter der Zeitverlag Beteiligungs GmbH & Co. KG (heute Zeit Weltkunst Verlag GmbH), als Senior Project Manager bei der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck und – in den Anfängen – als Zeitungsredakteur. Kühnle studierte Politikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre und Germanistik und veröffentlichte nach seiner Promotion 2008 an der Universität Stuttgart in der Betriebswirtschaftslehre zahlreiche Beiträge und Bücher, beispielsweise zu Mediencontrolling und Public Value.

Zentraler Baustein seines Erfolgs seien allerdings die gute Zusammenarbeit im Team, sagt Kühnle. „Innovationen zu entwickeln und zu gestalten – das macht niemand allein.“ Dabei denkt er an die direkten Kolleg*innen im Studienbetrieb genauso wie an die vielen Beteiligten seiner künftigen Aufgabe im weiteren Sinne: an die Studierenden, die Lehrenden, die dualen Partnerunternehmen, die Gremien der Hochschule etc.