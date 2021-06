DHBW Mosbach – Virtueller Digiday

Studium oder Ausbildung? Welche Hochschule? Und welcher Studiengang? Um auf diese und viele weitere Fragen Antworten zu geben, veranstaltet die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach am Samstag, 26. Juni 2021 von 10 – 15 Uhr einen virtuellen DigiDay.

Der Digiday unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Studienwahl. Die DHBW Mosbach besucht man an diesen Tag online – sie informiert dann über die Vorzüge eines dualen Studiums. Dabei gibt es die Chance, mehr über das duale Studium und über die Praxisphasen bei einem Dualen Partner zu erfahren. Zudem bieten einige der teilnehmenden Unternehmen noch freie Studienplätze für dieses Jahr an.

Das erwartet die Teilnehmer des virtuellen Digiday 2021: Firmenpräsentationen und Chats mit den Dualen Partnern, Kontakte zu Unternehmensvertreter*innen sowie Informationen zum Studienangebot, zum Ablauf des Studiums und zu Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Alle Fragen, die einem auf dem Herzen liegen werden im Live-Chat beantwortet. Auch eine persönliche Studienberatung ist an diesem Tag möglich.

Nicht umsonst wurde das duale Studium in Baden-Württemberg erfunden. Die DHBW mit ihren mittlerweile 35.000 Studierenden an neun Standorten ist nicht nur die größte Hochschule in Baden-Württemberg, sondern zugleich auch die Begründerin des dualen Studiums. Gegründet am 1. März 2009 führt sie das seit 40 Jahren erfolgreiche duale Prinzip der früheren Berufsakademie Baden-Württemberg fort.

Die DHBW Mosbach und ihr Campus in Bad Mergentheim haben einen sehr großen Einzugsbereich in Nordbaden und -württemberg. Rund 3.600 Studierende sind aktuell an der DHBW Mosbach in den Fakultäten Technik und Wirtschaft eingeschrieben. Gemeinsam mit rund 1.000 Partnerunternehmen bildet die DHBW Mosbach seit 1980 akademische Nachwuchskräfte nach dem dualen Prinzip aus.

Die berufliche Zukunft beginnt am 26. Juni 2021 beim DHBW DigiDay. Hier kann man seinen zukünftigen Arbeitergeber kennenlernen und sich über das duale Studium informieren. Getreu dem Motto: »Sei online und flexibel.«

Eine kostenlose Anmeldung ist unter www.dhbwdigiday.de möglich. Anschließend erhält man einen Reminder per Mail, sobald es losgeht.

DHBW Mosbach

DigiDay – Online-Infotag zum Dualen Studium

Samstag, 26. Juni 2021, 10 bis 15 Uhr

Kontaktperson: Jutta Heidecke

Fon: 06261-939446

E-Mail: jutta.heidecke@mosbach.dhbw.de

www.dhbwdigiday.de