Die Corona-Krise – Was tun mit all der Zeit zuhause?

Die Corona-Pandemie schreitet auch in Deutschland weiter voran. Während weltweit inzwischen über eine Million registrierter Fälle bekannt sind, infizierten sich in Deutschland bisher etwa 85.000 Menschen nachweislich mit Covid-19. Die Verdopplungsrate beträgt dabei 7 Tage, was nach Einschätzung führender Politiker und Wissenschaftler weiterhin bald zu einer kritischen Überlastung des Gesundheitssystems führen würde.

Die Bundesregierung reagierte bereits am 16.03.2020 in Form strenger Einschnitte in die Grundrechte der Bürger. In Folge dieses so genannten Shutdowns wurde das öffentliche Leben seitdem auf ein Minimum heruntergefahren und Menschen sind angehalten, möglichst zuhause zu bleiben. Daneben werden aktuell auch noch weitere Maßnahmen durchgesetzt, welche vor der Krise undenkbar schienen. Dies schließt auch die bisher zeitlich unbefristeten Grenzschließungen zu den Nachbarländern ein, weshalb beispielsweise die österreichische Grenze nur durch deutsche Bundesbürger oder Berufspendler überquert werden darf. Gleichzeitig wurde für Inland ein Kontaktverbot erlassen, das in den sozialen Medien auch als „social distancing“ bezeichnet wird. Nach diesem müssen Personen in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten, gleichzeitigen Kontakt zu mehr als einer außerhalb des eigenen Haushalts lebenden Person unterlassen und vorgegebene Hygienemaßnahmen umzusetzen.

Aufgrund der genannten weiterhin hohen Verdopplungsrate ist zeitnah nicht davon auszugehen, dass es zu einer Aufhebung dieser Einschränkungen kommt. Eher das Gegenteil ist der Fall. Einige Bundesländer, aktuell Bayern und Sachsen, gehen beispielsweise sogar noch weiter und setzen inzwischen ein Niederlassungsverbot durch. Menschen dürfen sich deshalb etwa nicht mehr alleine auf Parkbänke setzen. Doch auch wenn dies in Baden-Württemberg aktuell noch nicht der Fall ist, so befinden sich doch viele Menschen in Quarantäne oder verbringen aufgrund der Vorgaben viel Zeit zuhause. Das Ergebnis ist häufig Langeweile, Resignation und Frust.

Doch was können Menschen in dieser Zeit machen, um die Tage unterhaltsam oder sinnvoll zu nutzen? Schließlich macht Nichtstun auf Dauer unzufrieden und viele stellen sich schon bald die Frage, wie der eigene Alltag strukturiert werden kann.

Zum einen bietet diese Phase die wunderbare Möglichkeit, all das zu tun, für was sonst zu wenig Zeit bleibt. So kann sich beispielsweise in aller Ruhe einem Buch, Videospiel oder einer Serie gewidmet werden. Von sportlicher Betätigung sollten hingegen alle absehen, die sich tatsächlich aktuell in Quarantäne aufgrund eines Verdachts auf Covid-19 befinden. Schließlich schwächt vor allem ein Ausdauertraining kurzweilig das Immunsystem des Körpers, was im Falle einer tatsächlichen Infektion den Krankheitsverlauf verstärken könnte. Daneben bietet diese viele Freizeit natürlich auch die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Beispielsweise haben viele Menschen noch nie ein Casino besucht. Diese sind derzeit natürlich beschlossen. Das Spielen in einem Online Casino ist in diesen Zeiten aber mehr als ein gleichwertiger Ersatz. Vor der Anmeldung sollte der Nutzer jedoch sicherstellen, dass er den Casino Bonus und einen Casino Ratgeber bei unbekannten Spielen nutzt. Einmal angemeldet erwarten den Spieler dann virtuelle Spiele und ein Live-Casino, in dem die klassischen Tischspiele wie Roulette oder Slots erlebt werden können.

Neben diesen Maßnahmen aus dem Bereich der Unterhaltung bietet es sich an, bisher aufgeschobene Projekte und Aufgaben zu erledigen. Beispielsweise ist jetzt die ideale Zeit, um sich Gedanken um die eigene berufliche oder finanzielle Zukunft zu machen, Rechnungen zu begleichen und Verträge hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Daneben könnte dank eines Frühjahrsputz oder kleinen Renovierung auch der eigene Wohnraum aufgewertet werden. So fühlt man sich auch in der langen Zeit zuhause wohl.

Abschließend kann in der Quarantäne auch der Kontakt zu Freunden und Familie gesucht werden, was dank digitaler Medien kein Problem mehr ist. Beispielsweise könnte ein Freund angerufen werden, zu dem der Kontakt beinahe schon abgebrochen ist. So wird auch die Zeit des social distancing nicht zu einer Zeit der Einsamkeit.