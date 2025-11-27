Ehrung für die Kaufmännische Schule Künzelsau in St. Leon-Rot

In einer feierlichen Veranstaltung mit Frau Sandra Boser MdL, Staatssekretärin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, wurden bei SAP in Sankt Leon-Rot Schulen aus ganz Baden-Württemberg für ihr herausragendes Engagement in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie in der Digitalisierung ausgezeichnet. Nur vier Berufliche Schulen erhielten 2025 den Titel „Digitale Schule“. Eine davon ist die Kaufmännische Schule Künzelsau aus dem Hohenlohekreis.

Die Ehrung zeichnet die nachhaltige Förderung von MINT-Kompetenzen und digitaler Bildung aus, die junge Menschen optimal auf die Herausforderungen einer technologisch geprägten Zukunft vorbereitet. Die Auszeichnung „MINT-freundliche und digitale Schule“ steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK).

Pädagogik und Lernkultur, Qualifizierung der Lehrkräfte, Vernetzung mit Eltern, Kommunen, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren, dauerhafte Implementierung von Konzepten zur digitalen Bildung, Zugang zur Technik und Ausstattung der Schule waren die fünf digitalen Kriterien, in denen die Kaufmännische Schule Künzelsau die Bestenauswahl bestand.

Der Hohenlohekreis als Schulträger ist für die technische Ausstattung der Beruflichen Schulen zuständig und so würdigte Herr Landrat Schölzel die Ehrung der Schule in einem Vor-Ort-Termin auf dem Schippberg: „In der Region der Weltmarktführer macht es uns besonders stolz, dass die Kaufmännische Schule Künzelsau als eine von wenigen Berufsschulen in Baden-Württemberg in diesem Jahr als „Digitale Schule“ ausgezeichnet wurde.“ Herr OStD Patrick Wagner, Schulleiter der Kaufmännischen Schule, ergänzte: „Mit modernster Ausstattung und digitalen Konzepten können wir so einen bedeutsamen Teil zu einer erfolgreichen und zukunftsorientierten Berufsausbildung in unserer Region beitragen.“

Mehr Infos unter www.ks-kuen.de