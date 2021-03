Die neuen Coronaregeln: das gilt ab jetzt!

Was, wie und warum? Ein bisschen diffus und wirr sind die neuen Regeln ja schon. Wir haben sie für euch zu entwirren versucht: Folgende Regeln gelten ab jetzt (8. März) für Baden-Württemberg.

Kontaktbeschränkungen: Private Treffen im öffentlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. Wenn die 7-Tage-Inzidenz bei über 100 liegt, sind die Stadt- und Landkreise angewiesen, die Kontaktbeschränkungen auf einen Haushalt plus höchstens eine weitere Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, festzulegen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Außerdem soll es dann eine erneute Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung geben.

Bildung und Betreuung: Kitas sind offen, an Grundschulen findet Präsenzunterricht im Wechselbetrieb statt, für weiterführende Schulen gilt weiterhin Fernunterricht. Sonderregelung könnte es allerdings für Abschlussklassen geben. Ab dem 15. März kehren alle Klassenstufen der Grundschule sowie die Klassenstufen 5 und 6 der weiterführenden Schulen zu einem eingeschränkten Präsenzbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Des Weiteren soll der Besuch von Bibliotheken und Archiven mit vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten möglich sein.

Einzelhandel: Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf sind, unter der Berücksichtigung und Einhaltung von Hygieneauflagen, geöffnet. Darunter fallen nun auch Buchhandlungen, Blumenläden und Bau-, Garten- sowie Raiffeisenmärkte. Für den sonstigen Einzelhandel gilt: neben „Click&Collect“ darf unter folgenden Bedingungen auch „Click&Meet“ anbieten:Berücksichtigung der Hygieneauflagen der Corona-Verordnung, Tragen von medizinischen Masken, vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit festem Zeitfenster, Dokumentation der Kontaktdaten. Für die geöffneten Geschäfte gelten die Regeln: Geschäfte mit weniger als 10 m2 Verkaufsfläche: maximal ein Kunde, Geschäfte mit bis zu 800 m2: ein Kunde pro 10 m2 Verkaufsfläche. Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: ein Kunde pro 20 m2, Maskenpflicht vor den Geschäften und auf den Parkplätzen, gesteuerter Zutritt, Warteschlangen vermeiden. Beträgt die 7-Tage-Inzidenz über 100, darf der Einzelhandel kein »Click&Meet« mehr anbieten, sondern nur »Click&Collect«. Sinkt die 7-Tage-Inzidenz unter 50, darf der gesamte Einzelhandel, unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen der Corona-Verordnung und Tragen von medizinischen Masken wieder öffnen.

Arbeiten: Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, die gesundheitliche Fürsorge gegenüber ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. Home Office, sofern möglich, Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes, gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen auch in Präsenz möglich, Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Kollegen nicht eingehalten werden kann (auch im Freien), an den Betrieb angepasste Hygiene- Auflagen.

Dienstleistungen: Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden Bedingungen erlaubt:Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung müssen alle Beteiligte medizinische Masken tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest der Kunden sowie ein Test- Konzept für das Personal benötigt. Nur mit vorheriger Terminbuchung. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 müssen körpernahe Dienstleistungen schließen. Medizinisch notwendige Behandlungen sind weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet bleiben.

Gastronomie: Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art bleiben geschlossen. Ausnahme für Speisen zur Abholung oder Lieferung, kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum, Verkauf von alkoholhaltigen Getränken in verschlossenen Behältnissen erlaubt, Kantinen schließen überall dort, wo es die Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum Mitnehmen sind erlaubt.

Veranstaltungen: Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen. Geöffnet sind Spielplätze im Freien sowie Wandern und Spazieren. Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten sind: Galerien, Museen, Gedenkstätten und zoologische und botanische Gärten. Bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von über 100: Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten werden für den Publikumsverkehr geschlossen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50: Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologischen und botanischen Gärten mit Dokumentation der Kontaktdaten, aber ohne Voranmeldung erlaubt.