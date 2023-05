Dieter-Schwarz-Stiftung verlängert Förderung für Ferdinand-Steinbeis-Institut

Eine »Investition in die Zukunft«: Die Dieter-Schwarz-Stiftung wird das Ferdinand-Steinbeis-Institut am Bildungscampus in Heilbronn für weitere zehn Jahre finanziell unterstützen. Mit der Förderung wird die Forschungsarbeit des Instituts in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik weiterhin ermöglicht. Geplant ist ein Ausbau, eine verstärkte Orientierung auf internationale Sichtbarkeit sowie die Erschließung neuer Themengebiete.

Das Ferdinand-Steinbeis-Institut (FSTI) der Steinbeis-Stiftung ist ein Forschungsinstitut für Digitalisierung und Vernetzung. Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit stehen wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung ergeben. Ziel der Forschungsaktivitäten ist es, sowohl einen konkreten Nutzen für alle Beteiligten als auch für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Seit 2019 hat das in Stuttgart ansässige Institut ein weiteren Standort am Bildungscampus in Heilbronn mit dem Fokus auf die Verknüpfung zwischen Forschung und Lehre. Gearbeitet wird im Rahmen von mehr als 40 Projekten, in denen unter anderem die Umsetzung der Digitalisierung sowie Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Eines der Leuchtturm-Projekte des Instituts beschreibt Professor Dr. Heiner Lasi, Akademischer Leiter, wie folgt: „Im Rahmen unseres Projekts Smarte Wasserversorgung Heilbronn nutzen wir das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz, um den derzeitigen Wasserverlust von etwa 18 Prozent zu minimieren.“ In diesem Zusammenhang nutzt das FSTI Forschung rund um die Digitalisierung, um gesellschaftlich bedeutende Themen wie den Klimawandel zu untersuchen.

Die Dieter-Schwarz-Stiftung überzeugte neben einer positiven Auswertung der bisherigen Zusammenarbeit mit dem FSTI vor allem ein valides Zukunftskonzept, mit denen das Institut in den kommenden Jahren seine Forschungsarbeit ausbauen will: So ist eine Erweiterung zu einem international bedeutenden Institut für die Erarbeitung neuer Geschäftsmodelle vorgesehen, die die Zukunftssicherung von Unternehmen und den Wohlstand der Gesellschaft bezweckt. „Wir fördern das Ferdinand-Steinbeis-Institut insbesondere aufgrund seiner praxisnahen Projekte, die das Thema Digitalisierung in der Gesellschaft verankern; denn das ist aus unserer Perspektive eine ökonomische Schlüsselkompetenz, die auch im Bereich Klimaschutz mit Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen absolut notwendig ist“, erklärt Professor Reinhold R. Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung. In diesem Kontext sollen auch neue Themengebiete erschlossen werden.