Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken laden am 30. September 2021, von 17:00 bis 21:00 Uhr zum großen Live-Talk für die Regionen Heilbronn, Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall-Crailsheim ein.

Die von den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken initiierte Veranstaltung lädt bereits zum zehnten Mal in Folge Schülerinnen, Schüler, Eltern und Interessierte ein, namhafte Unternehmen aus der Region persönlich kennenzulernen. Aus den gegebenen Umständen wird die Veranstaltung diesjährig zum zweiten Mal online durchgeführt.

Zukünftige Auszubildende, Fach- und Führungskräfte erfahren bei dem virtuellen Karrierestart auf der Plattform der Wirtschaftsjunioren aus erster Hand, was es Wissenswertes über Ausbildung, Karriere-Möglichkeiten und Aufstiegschancen gibt. Lernen regionale Unternehmen kennen und können sich über freie Arbeit- oder Ausbildungsplätze informieren. Dabei stehen die Unternehmen und Unternehmer persönlich Rede und Antwort, mit dem Zweck möglichst ins direkte Gespräch mit potenziellen Bewerbern zu kommen.

Für die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken ist der demografische Wandel eines der Mega-Themen der Zukunft, umso wichtiger ist es ihnen den Arbeitsmarkt der Region zu beleben. Deshalb kam ein Absagen der diesjährigen Bewerberinformationsmesse nicht in Betracht. Doch wie umgehen mit der aktuellen Corona-Situation?

Patrick Gündisch begründet als einer der Gesamtprojektleiter der diesjährigen Veranstaltung die digitale Entscheidung so: »Die Gesundheit unserer Veranstaltungsteilnehmer steht für uns als Wirtschaftsjunioren an erster Stelle, deshalb haben wir uns auch dieses Jahr dafür entschieden, die Veranstaltung komplett virtuell zu präsentieren. So können wir sicher regionale Unternehmen unterstützen, zukünftige Fach- und Führungskräfte zu finden, um den Fachkräfteschwund entgegen zu wirken.«

Interessierte Unternehmen haben zwei Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Zum einen können sie ihr Unternehmen mit vielen Informationen und Bildern auf einer eigenen Landingpage im Zeitraum vom 16. September 2021 bis 31. Oktober 2021 für 399,00 Euro darstellen. Zum anderen können sie darüber hinaus für zusätzliche 100 Euro neben einer solchen Landingpage auch einen Video-Talk am Finaltag der »Nacht der Ausbildung« buchen. Mit diesem Video-Talk können Unternehmen direkt mit Ausbildungssuchenden ins Gespräch kommen. Die Anmeldung für Unternehmen erfolgt über https://wj-nda.de/registrierungarbeitgeber.

Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken als Impulsgeber der Region!

• Wer sind die WJ?

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirtschaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit über 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste und aktivste WJ-Kreis innerhalb der rund 210 bundesweiten WJ-Kreise. Alle Mitglieder sind in den vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.

• Was wollen die WJ?

Die WJ Heilbronn-Franken sind Impulsgeber für die Region und verbessern mit ehrenamtlichem Engagement die Schlagkraft, die Attraktivität und das Miteinander des Wirtschafts- und Lebensraums Heilbronn-Franken. Für die Region engagieren sie sich für das Unternehmertum, setzen sich für Fach- und Führungskräfte ein, unterstützen beim Übergang von der Schule in den Beruf und stellen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

• Was machen die WJ?

Sie veranstalten Podiumsdiskussionen und Vortragsveranstaltungen, unterstützen bei Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge und unterhalten ein starkes regionales und internationales Netzwerk. Viele weitere Informationen sowie die Möglichkeiten zu einer Mitgliedschaft sind unter www.wjhn.de zu finden.

