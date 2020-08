Digitaler Tag des Handwerks - Jetzt Mitmachen!

Da aufgrund von Corona die ursprünglich geplanten Veranstaltungen zum Tag des Handwerks abgesagt werden mussten, geht das Handwerk in diesem Jahr neue Wege. So wird es am Samstag, 19. September trotzdem einen Tag des Handwerks geben – in digitaler Form. Und alle Handwerker sind dazu eingeladen, mitzumachen.

Auf Deutschlands Handwerker ist Verlass. 24 Stunden am Tag sägen, hämmern, backen oder reparieren sie und wissen dabei genau, was sie tun – für sich und für ihre Kunden. Anlässlich des 10. Tags des Handwerks am 19. September soll das mit einem einzigartigen Videoprojekt für ganz Deutschland online sichtbar werden. Das 24-Stunden-Video-Projekt gibt Einblick in den Tag von Handwerkerinnen und Handwerkern: Vom Sonnenaufgang auf dem Kran, über den Feinschliff einer Prothese bis zum Reparatureinsatz in der Nacht.

Alle Handwerker/-innen können sich an der Aktion beteiligen und bis zum 6. September Videoclips von ihrem Handwerksalltag einsenden. Auf diese Weise soll die große Vielfalt des Berufszweiges in Deutschland dargestellt werden. Gefragt sind selbstgedrehte Videoclips von 20-60 Sekunden, die einen spezifischen Moment oder Arbeitsschritt zeigen – zum Beispiel wie ein fertiges Brot aus dem Ofen geholt wird, einen Mauerabriss, einen Haarschnitt und vieles mehr. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, die Videoimpressionen können zu jeder Tages- oder Nachtzeit spielen. Gerne können auch mehrere Videos zu unterschiedlichen Zeiten eingereicht werden. Erlaubt sind sowohl Hoch- als auch Querformatvideos sowie Selfies oder von Kollegen gefilmte Aufnahmen. Wichtig ist, dass die eingesandten Beiträge nicht nachträglich bearbeitet oder geschnitten sind und dass die Bild- und Tonqualität gut ist. Gerne kann auch noch eine Erklärung der Tätigkeit beigefügt werden.

Die eingereichten Videos werden auf der Aktionsseite auf einer großen digitalen Uhr angeordnet. Besucher können somit 24 Stunden im Handwerk verfolgen und erhalten so ein vielseitiges Bild von über 130 Handwerksberufen. Auf der Website kann eine kurze Erklärung der Tätigkeit hinterlassen werden – gerade wenn das Video beispielsweise in einer lauten Geräuschkulisse spielt. Da viele Einreichungen sich vermutlich auf den Zeitraum 7-16 Uhr beziehen, sind auch Gewerke mit spätabendlichen oder nächtlichen Arbeitszeiten gefragt, sich an der Aktion zu beteiligen. Nach dem Stichtag am 6. September werden die Videos geprüft und am 19. September online gestellt.

Tag des Handwerks

Sa. 19. September

Handwerkskammer Heilbronn-Franken

Allee 76, 74072 Heilbronn

Fon: 07131-7910, www.hwk-heilbronn.de/tdh