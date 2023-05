ditix.io: die Ticketing-Revolution

Die moderne Do-It-Yourself ­Ticket-Software ditix.io ermöglicht ­Veranstaltern ganz leicht den direkten Ticketverkauf an ihr Publikum ohne Ticketing-­Anbieter

Alles begann für den Heilbronner Mediengestalter Heiko Kreiter mit der Idee, das Nachtleben mit Hilfe von Digitalkameras zu digitalisieren und Bildergalerien ins Netz zu stellen. Schnell verzeichnete diginights enormes Wachstum und wurde kurze Zeit später zu einer der meistbesuchten Event-Webseiten Deutschlands. Das ursprüngliche Geschäftsmodell basierte auf Werbeeinnahmen, da Plattformen wie Facebook oder Google in diesem Bereich noch keine Rolle spielten. Heute ist diginights eines der führenden Online-Ticketsysteme in Deutschland und hat mit Bildern nichts mehr am Hut.

Seit April 2022 arbeitet die diginights GmbH an der vollständigen Neuentwicklung einer Ticket-Software, die Ende Juni 2023 unter dem Namen ditix.io gelauncht wird. Nach über 20 Jahren Erfahrung im Veranstaltungssektor und acht Jahren als Ticketinganbieter hat Kreiter erkannt, dass das Modell des konventionellen Ticketinganbieters nicht mehr zeitgemäß ist: »Immer mehr Kunden verfügen über ausreichende Digitalkompetenz und wünschen sich mehr Unabhängigkeit vom Ticketing-Dienstleister. Die Wahrheit ist, dass kostenintensive Ticketing-Dienstleister heute kaum noch benötigt werden, sofern den Veranstaltern die passende Software zur Verfügung steht, mit der sie alle Prozesse selbst steuern und kontrollieren können. Genau diese Lücke wollen wir mit unserer neuen Ticket-Software ditix.io schließen«” betont Kreiter.

Doch was wird mit ditix.io denn nun anders sein? ditix geht mit einem »Do-It-Yourself«-Konzept einher. Im Gegenzug profitieren Kunden von enormen finanziellen Vorteilen. Die Veranstalter können ihre Vorverkaufsgebühren selbst festsetzen und vereinnahmen diese mit ihren Ticketeinnahmen direkt auf ihren eigenen Zahlungskonten. Dadurch generieren Veranstalter automatisch mehr Einnahmen als vorher, ohne mehr Tickets ve

Seit 2020 befindet sich das Büro der diginights GmbH im ­Schwabenhof

rkaufen zu müssen. Ein Veranstalter der im Jahr beispielsweise 50.000 Tickets zu 20 Euro verkauft, kann durch ditix zwischen 46.000 und 78.000 Euro mehr verdienen.

Möglich sind diese enormen Zusatzeinnahmen durch die revolutionären Tarife mit denen ditix den Markt aufmischt. Allen voran die Ticket-Flatrate, die in der Branche eine absolute Neuheit darstellt. Veranstalter oder Vereine zahlen eine monatliche Pauschale für die Softwarenutzung und können einen unlimitierte Anzahl an Tickets im Jahr verkaufen. Auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit setzt ditix neue Maßstäbe. Kunden können die Software von A bis Z eigenständig bedienen. Ab Ende Juni dürfen die ersten Veranstalter bereits mit ditix arbeiten. »Wir freuen uns, dass wir von potenziellen Kunden und strategischen Kooperationspartnern durchweg begeistertes Feedback für unser neues Konzept erhalten haben. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind«, so Kreiter.