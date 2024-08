Dubai Immobilien Event kommt am 21. und 22. September ach Stuttgart

Amr Aboushaban, CEO der Immobilienagentur „Allegiance Real Estate“, betont die Bedeutung dieser Veranstaltung und nennt sie eine großartige Gelegenheit für alle Menschen aus der Region Stuttgart, wertvolle Einblicke in Dubais boomenden Immobilienmarkt zu gewinnen. „Diese Veranstaltung wird den Teilnehmern ein tieferes Verständnis für das Potenzial vermitteln, das Immobilien in Dubai für Investoren bieten. Dubais Wirtschaft wächst stetig und sein Immobilienmarkt zieht weiterhin Investoren aus der ganzen Welt an“, sagte Aboushaban.

Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Deutsche zunehmend in Immobilien in Dubai investieren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf Strandentwicklungen liegt, die eine historisch starke Kapitalentwicklung zeigen. Vor diesem Hintergrund wird die Veranstaltung auch maßgeschneiderte Beratungen mit Immobilienexperten bieten, um die Teilnehmer durch den Investitionsprozess zu führen.

Darüber hinaus bietet Allegiance Real Estate spezielle Rabatte exklusiv für Veranstaltungsteilnehmer, was diese Veranstaltung zu einem Muss für jeden macht, der sich für Dubais florierenden Immobilienmarkt interessiert.

Allegiance Real Estate gilt als die führende Immobilienagentur in Dubai und wurde in Top-Publikationen wie Forbes und Business Insider für seine herausragenden Leistungen in der Branche vorgestellt. Verpassen Sie nicht die Chance, von den Besten zu lernen und bei diesem wegweisenden Event in Stuttgart einige der begehrtesten Immobilien Dubais zu erkunden.

Expand Amr Aboushaban, CEO von »Allegiance Real Estate«

DUBAI Immobilien Präsentation

21. und 22. September 2024 Stuttgart

Tel. +971 54 713 2925

Mobile +34 649 522 062

lisa.sartory@allegiance.ae

www.allegiance.ae