E-Power auf dem Vormarsch - Die Zukunft ins Haus holen

In der Energiewirtschaft der Zukunft geht es um mehr als Wasser, Strom und Wärme; es werden darüber hinaus Bereiche Telekommunikation, Mobilität und smarte Dienstleistungen einbezogen. Die Aktivitäten der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) sind dabei vielfältig und lange noch nicht beendet: Strom wird mehr und mehr dezentral, zum Beispiel auf den Hausdächern erzeugt.

Mit dem SWLB-Solarpaket startet man schon jetzt in die Zukunft und kann ganz einfach Sonnenstrom auf dem eigenen Dach produzieren. Die Komplettlösung funktioniert ganz einfach und macht es möglich nachhaltig sowie unabhängiger zu leben. Der selbstproduzierte, regenerative Strom kann einen Großteil des Eigenverbrauchs abdecken. Erzeugt die Photovoltaik-Anlage (PV) mehr, als verbraucht werden kann, fließt dieser Strom in einen Stromspeicher. Ist dieser wiederum voll, dann gelangt der überschüssige Strom ins Netz. Sollte doch mal mehr Strom benötigt werden, als die PV-Anlage erzeugen kann und im Stromspeicher vorrätig ist, versorgt die SWLB mit 100 Prozent Ökostrom.

Damit nicht genug: die Stadtwerke betreiben ein regional, gut ausgebautes Fernwärmenetz. Eine Beratung zu Fernwärme kann sich lohnen und als die beste Alternative herausstellen. Auch im Sektor Elektromobilität sind die SWLB aktiv, so bauen die Stadtwerke in der Region kontinuierlich die Ladeinfrastruktur aus und bieten für nachhaltige Mobilität im Alltag die SWLB-Wallbox für einfaches Laden an der privaten Ladestation. Gleichzeitig wird in Ludwigsburg von der SWLB das Breitband-Netz der Zukunft ausgebaut. Mit dem Glasfasernetzausbau und den passenden Internettarifen der Stadtwerke ist megaschnelles Internet garantiert. Für eine Rundumversorgung der SWLB kann man sich in den beiden Kundencentern beraten lassen oder Online informieren.

Was ist eigentlich Fernwärme?

Als Fernwärme oder Fernheizung bezeichnet man eine Wärmelieferung zur Gebäudeversorgung mit Raumwärme und Warmwasser. Der Transport der thermischen Energie erfolgt In einem wärmegedämmten Rohrsystem erfolgt der Transport thermischer Energie überwiegend erdverlegt. teilweise werden jedoch auch Freileitungen verwendet. Fernwärme versorgt vor allem Wohngebäude neben Raumwärme auch mit Warmwasser, indem die Wärme vom Erzeuger oder der Sammelstelle zu den Verbrauchern geleitet wird.

