ebm-papst stellt neues chinesisches Headquarter fertig

Bereits Ende 2021 beauftragte der weltweit führende Hersteller für Ventilatoren und Motoren den Bau eines neuen lokalen Headquarters in China. Nach Fertigstellung des 33.000 m² großen Gebäudekomplexes wird der Betrieb schrittweise dorthin verlegt.

Um ein nachhaltiges Wachstum auf dem chinesischen Markt zu gewährleisten und einen attraktiven Standort zu bieten, entschied ebm-papst 2021 ein neues lokales Headquarter unter dem Namen „ONE Shanghai“ errichten zu lassen. Nach der Fertigstellung des Baus im März erfolgen nun die Innenausstattung sowie der Umzug in das neue Gebäude.

Bisher arbeitete ebm-papst China in Shanghai auf vier Standorte verteilt. Neben einem Headquarter, in welchem die Verwaltungsbereiche untergebracht sind, gibt es ein separates Produktionswerk und zwei externe Lager. Im neuen lokalen Headquarter „ONE Shanghai“ werden alle Standorte unter einem Dach zusammengefasst.

Thomas Nürnberger, CEO Air Technology APAC und CSO der ebm-papst Gruppe, erklärt: „Der neue Standort wird es ebm-papst China ermöglichen, alle Mitarbeitenden in einem attraktiven Arbeitsumfeld zusammenzubringen. Zudem liegt der neue Standort verkehrsgünstig zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Autobahn und dem Flughafen Pudong. Insgesamt verbessern wir damit die Effizienz und die abteilungsübergreifende Kommunikation zukünftig erheblich.“

Das Gebäude wurde von der Shanghai Jingiao Group maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Ventilatorenherstellers gebaut. „ONE Shanghai“ wird insgesamt über 33.000 m² groß sein, bestehend aus einem Lager mit Überladebrücken und einem 4-stöckigen Gebäude für die Produktion, Forschungslabore, Büroeinheiten und eine Kantine. In „ONE Shanghai“ werden rund 900 Mitarbeitende tätig sein.

Der Umzug in das neue Headquarter wird phasenweise in den kommenden Monaten erfolgen, um die Auswirkungen auf die Produktion der energieeffizienten Ventilatoren möglichst gering zu halten.

„Mit dem neuen Headquarter reagieren wir auf die kontinuierliche Entwicklung unseres chinesischen Geschäfts. Die ebm-papst Gruppe verfolgt seit Jahren die Internationalisierungsstrategie „local for local“, um vor Ort eigenständig und bestmöglich auf Kundenbedürfnisse und lokale Marktanforderungen einzugehen sowie eine unabhängige Lieferkette zu etablieren. Damit reduzieren wir auch unseren ökologischen Fußabdruck“, so Dr. Klaus Geißdörfer, CEO der ebm-papst Gruppe.

Im Zuge der „local for local“ Strategie baut ebm-papst die Standorte in den Regionen in Europa, Asien-Pazifik und Amerika kontinuierlich aus und richten diese auf den lokalen Markt hin aus. Dabei baut der Ventilatorenhersteller neben den Produktionen jeweils lokale Wertschöpfungsketten inklusive Materialbeschaffung auf. In China investiert das Unternehmen auch in die kontinuierliche Erweiterung seiner Entwicklungsbereiche vor Ort, um Produkte und Neuentwicklungen optimal an regional unterschiedliche Markterfordernisse anpassen zu können. Im eigenen Forschungs- und Entwicklungs-Zentrum beschäftigt ebm-papst China mittlerweile rund 70 Ingenieur:innen.

ebm-papst ist seit 1996 in China vertreten und beschäftigt derzeit rund 1.900 Mitarbeitende an den Standorten in ganz China, wie Shanghai, Qingdao, Xi’an, Beijing und Hong Kong, mit einem Umsatz von 353 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2021/2022). In China und der Asien-Pazifik-Region sind die Bereiche Reinraum, erneuerbare Energien und Datenzentren wichtige Märkte für ebm-papst.Durch die strengen Regelungen der chinesischen Regierung während der Corona-Pandemie im Jahr 2022 und die damit einhergehende Schließung der Stadt Shanghai verzögerte sich die Übergabe des Headquarters seitens des Bauträgers an ebm-papst. Die feierliche Eröffnung von ONE Shanghai wird voraussichtlich Ende des Jahres stattfinden, sobald die Umzüge abgeschlossen sind.