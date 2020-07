Edeka-Mitarbeiter unterstützen Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“

Heilbronn, 27.07.2020. Im Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen überreichte am vergangenen Mittwoch, 22. Juli 2020, ein Mitarbeiter der Edeka Südwest im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen einen symbolischen Scheck über 2.000 Euro an die Stiftung »Große Hilfe für kleine Helden«.

Die Spende erfolgt im Rahmen der Initiative »Cent-Spende - Edeka Südwest hilft«, bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Cent-Betrag ihrer monatlichen Lohnabrechnung spenden und gemeinsam über die Verteilung des gesammelten Geldes entscheiden. Michael Grupp, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Edeka Südwest, hat die Stiftung vorgeschlagen und überreichte den symbolischen Spendenscheck an Geschäftsführerin Angelika Wolf. »Die Stiftung leistet mit ihren vielen ehrenamtlichen Helfern wichtige Arbeit. Sie unterstützen Kinder und ihre Familien in einer besonders herausfordernden Situation«, sagte Michael Grupp im Rahmen der Spendenübergabe: »Dieses Engagement unterstützen wir sehr gerne.« »Besonders in dieser schwierigen Zeit freuen wir uns über jeden Cent und daraus ist durch die Edeka-Mitarbeiter eine tolle Spendensumme entstanden«, dankte Angelika Wolf herzlich.

Betroffene Familien werden unterstützt

Die Stiftung »Große Hilfe für kleine Helden« wurde im Jahr 2009 vom Heilbronner Unternehmer Ralf Klenk gegründet, um im Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen schwer erkrankte Kinder und ihre Familien zu unterstützen. Mit den Spendengeldern werden z.B. ergänzende Therapien gefördert, die von den Krankenkassen nicht übernommen werden. Darüber hinaus ermöglicht die Stiftung die Anschaffung spezieller medizinischer Geräte und hilft, wenn Familien durch die Erkrankung eines Kindes in finanzielle Nöte geraten.

Zusatzinformation – Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“

www.grosse-hilfe.de

Zusatzinformation – Edeka Südwest

Verbund-Außenumsatz 2019: 9,1 Mrd. Euro

Mitarbeiter gesamt: rund 44.000 (inkl. selbst. Einzelhandel)

Auszubildende gesamt: rund 2.850 (inkl. selbst. Einzelhandel)

Absatzgebiet: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Saarland, Süden von Hessen und Teile Bayerns

www.verbund.edeka/südwest

www.edeka.de/suedwest