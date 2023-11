Edeka Ueltzhöfer gewinnt beim Edeka Supercup

Edeka Ueltzhöfer aus Neuenstadt am Kocher heißt der Gewinner des Edeka Supercup 2023. Das Team um den selbstständigen Edeka-Kaufmann Steffen Ueltzhöfer, seine Frau Michaela sowie dessen Kinder Florian, Lisa und Felix, sicherte sich den Branchenpreis in der Kategorie »Selbstständiger Einzelhandel 1.201 bis 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche«. »Was für ein schönes Erfolgserlebnis«, freuen sich die Ueltzhöfers unisono. »Unser UE-Team kniet sich jeden Tag mit dem Ziel rein, unseren Kundinnen und Kunden ein vielfältiges und immer nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu schaffen. Dieser Preis ist die Belohnung«, so Steffen Ueltzhöfer weiter. Seit 2013 betreibt die Familie ihren erfolgreichen Neuenstädter Markt. Die Fachjury überzeugte vor Ort die rundum stimmige Sortimentsgestaltung, mit einer Vielzahl regionaler Erzeugnisse, Artikeln aus hauseigener Produktion sowie exquisiter Frischekompetenz. »Regional engagiert, mit Leidenschaft und Wertschätzung für beste Lebensmittel – die Ueltzhöfers sind verantwortungsvoll handelnde Edeka-Unternehmer und würdige Preisträger«, gratuliert Rainer Huber, Sprecher des Vorstands Edeka Südwest. Dieses Jahr wurde der in vier verschiedenen Kategorien vergebene Edeka Supercup im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im November in Hamburg an die jeweiligen Gewinnerinnen und Gewinner übergeben. Im Jahresverlauf hatte sich Edeka Ueltzhöfer bereits auf regionaler Ebene erfolgreich gegen vergleichbare Standorte durchgesetzt.

Für Steffen Ueltzhöfer geht es darum, »unseren Kundinnen und Kunden nachvollziehbare Mehrwerte zu bieten«. Deshalb produziert der Kaufmann unter der Hausmarke »UE« hochwertige Konfitüren und Convenience-Kreationen wie beispielsweise vom Limburger Weideochsen in seinem »kUEchenwerk« selbst. Oder Ueltzhöfer entwickelt diese – wie das exklusive »UE«-Weinsortiment oder das »UE«-Rapsöl – gemeinsam mit langjährigen Partnerinnen und Partnern aus seinem regionalen Umfeld. Auf den »kompakten« 1.700 Quadratmetern Verkaufsfläche in Neuenstadt am Kocher inszeniert der erfolgreiche Unternehmer zudem echte Frischewelten. Die Obst- und Gemüseabteilung vermittelt »Atmosphäre wie auf dem Wochenmarkt«. Und die rund 24 laufende Meter umfassende Frischetheke für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch beherbergt natürlich auch vegetarische Alternativen. Wertschätzendes Sortiments-Highlight: frisches Obst und Gemüse, das nicht verkauft wird, landet in für die Kundschaft separat platzierten Lebensmittel-Rettertüten.

Für die Edeka-Familie Ueltzhöfer ist dies nicht die erste Trophäe dieser Art. Bereits 2019 sicherten sie sich mit ihrem Markt in der Heilbronner Charlottenstraße den begehrten Edeka Supercup.

