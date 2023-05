Ein erfolgreiches Geschäftsjahr für die Privatbrauerei Waldhaus

Trotz dieser neuen, großen Herausforderungen konnte die Privatbrauerei Waldhaus sowohl ein positives Betriebsergebnis als auch eine erneute Absatzsteigerung erzielen. Wie das Unternehmen mitteilt, erreichte es einen Ausstoß-Zuwachs auf knapp 105.000 hl, was einem Plus von 3,6 % entspricht. Brauereichef Dieter Schmid betont dabei jedoch, dass eine Betrachtung über einen Zeitraum von drei Jahren, von »Vor-Corona bis Nach-Corona«, erforderlich ist, um eine aussagekräftige Entwicklung der Brauerei zu erfassen. Bei Waldhaus konnte in diesem Zeitraum ein Plus von 3,7 % verzeichnet werden, während die Branche im gleichen Zeitraum ein deutlich negatives Ergebnis erzielen musste. Deutschlandweit (ohne Export) gab es einen Rückgang von 5,8 % und in Baden-Württemberg (ohne Export) sogar ein Minus von 7,8 %.

Anlass zur großen Freude war zudem die Prämierung durch Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, welcher die Privatbrauerei mit dem Arbeitgebersiegel „Top Job“ ausgezeichnete. Als Schirmherr des bundesweiten Unternehmensvergleichs würdigte er die bemerkenswerte gesunde und leistungsstarke Arbeitsplatzkultur der Privatbrauerei. Dieter Schmid hat klare Ziele: »Wir stellen an uns selbst tagtäglich den größten Anspruch. Und dies nicht nur bei der Herstellung unserer Bierspezialitäten, sondern auch, wenn es um unseren Teamspirit geht. Deshalb ist das Thema Arbeitgeberattraktivität für mich besonders wichtig und daher fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Nur damit können wir weiterhin das Rennen um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und unternehmerisch erfolgreich bleiben.«

Dass die Privatbrauerei sich hohe Ziele steckt, sieht man ohne Frage auch bei der Qualität der Bierspezialitäten. Gleich 60-mal wurden die Waldhaus Bierspezialitäten im letzten Braujahr mit Gold ausgezeichnet. Ganz vorne mit dabei ist das Waldhaus Diplom Pils, welches zum 23. Mal in Folge von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit Gold prämiert wurde – kein Pils weltweit konnte bislang so viele Gold-Medaillen in Serie gewinnen. Ganz besonders freuen sich die Bierbrauer in Waldhaus jedoch darüber, dass die neuen alkoholfreien Biere Waldhaus Ohne Filter Alkoholfrei und Waldhaus Diplom Pils Alkoholfrei ebenfalls das Goldtreppchen erklimmen konnten. Im laufenden Braujahr 2023 konzentriert sich die Privatbrauerei in einem sich weiter verschärfenden Marktumfeld weiterhin auf ihre eigenen Stärken. Dabei stehen sowohl die Mitarbeiterzufriedenheit, als auch die Qualität ihrer Bierspezialitäten weiterhin im Vordergrund. »Auch wenn wir in diesem Jahr in einem nicht bekannten Maße die Kostenbremse ziehen müssen, werden wir bei den Mitarbeitern sowie bei unseren Bieren niemals Kosten einsparen«, so Dieter Schmid abschließend.

Privatbrauerei Waldhaus, Waldhaus 1, 79809 Weilheim, Fon: 07755 92220, www.waldhaus-bier.de