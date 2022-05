Einbindung der Gashochdruckleitung Martin-Luther-/Asperger Straße/ Schlachthofstraße, Ludwigsburg

Ab dem kommenden Montag, 16. Mai 2022, werden die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim im Kreuzungsbereich Martin-Luther-/Asperger Straße sowie Martin-Luther-/Schlachthofstraße in Ludwigsburg an ihrer dortigen Gashochdruckleitung arbeiten. Die Gasversorgungsleitung wird neu eingebunden. Dauer der Infrastrukturmaßnahme: circa eine Woche. Für die Durchführung der Einbindungsarbeiten in die Bestandsleitung muss in beiden Kreuzungsbereichen gearbeitet werden. Dazu ist es notwendig, die Asperger Straße stadtauswärts (bergauf) voll zu sperren. Stadteinwärts bleibt die Straße weiterhin befahrbar. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich Martin-Luther-/Schlachthofstraße können ohne Sperrung stattfinden. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet, die Zufahrt zu den Anlieger-Grundstücken weiterhin ermöglicht.