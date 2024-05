Ellhofen lädt ein zum Tag der offenen Tür

»2024 geben wir wieder alles« – unter diesem Motto laden Ellhofener Unternehmen zum gemeinsamen Tag der offenen Tür. Nicht nur die Kunden, sondern auch befreundete Betriebe wurden eingeladen, damit es an den 9 Standorten insgesamt mehr zu sehen gibt, als man für möglich hält. Am Standort 1 warten die Funk-Oase Communications AG, TED-Events GmbH, Scholl bad & heizung und Fliesen Hübsch mit diversen Beratungsangeboten, einem Foodtruck sowie Ponyreiten und Kinderbasteln auf interessierte Besucher. Auch EMS ACTIVE point und die Therapie & Fitness - ­Praxis Berg sind vor Ort. An Standort 2 können Interessierte sich bei der ISO-FENSTER GmbH informieren. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg. In der Abtsäckerstraße (Standorte 3, 4, 5) bieten Reifen Richter, enjoy fitness club, Radfalk, Hartmann WOHNfühlen und Jung Garten-Landschafts-Bau Beratungen und Informationen über ihr Angebot. Dazu gibt es Livemusik von Marcel & Marc und Spanferkel oder Lamm vom Grill. Hier finden Besucher auch die Güldene Krone, die Besucher mit leckeren Speisen und Getränken versorgen wird. Bei Edeka Ueltzhöfer (6) gibt es ein tolles Programm für Jung und Alt. Die Feuerwehr ist mit Feuerwehrautos vor Ort und grillt für die Gäste. Musik gibt es vom Musikverein Ellhofen und vom Chor »Voiceful«. Vor dem Markt berät Hussein Bad & Heizung über seine Themen. Am Standort 7 laden das Architekturbüro S-Projekt und die Roland Schwarz GmbH & Co. KG die Gäste ein, mit dem Mini-Bagger ihr Glück zu versuchen. In der Hinteren Straße 7 dreht sich mit dem Friseurmarkt Feghelm und dem Friseur Salon Styles & more (8) alles um das Thema Haare. Und schließlich in der Raiffeisenstraße 27 informiert die Sali Med GmbH & Co. KG (9) über ihr Angebot.

So. 9. Juni, 12 bis 17 Uhr, Ellhofen

alle Infos und Stationen unter

www.hgv-ellhofen.de