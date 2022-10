Ökologisch & mit Echter Plusenergie: Bauen mit KAMPA

KAMPA gehört zu den bekanntesten Marken für Fertighäuser in Holztafelbauweise. Mit 120 Jahren Tradition steht die Marke für starke Werte und ein hohes Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt. Mit der Philosophie, Häuser für die Zukunft zu bauen, zählt das Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Aalen zu den Marktführern für energieeffiziente Plusenergiehäuser. Das Unternehmen produziert in drei Hausbau-Manufakturen in Freiwalde, Werder und Bad Saulgau. In der KAMPA Gruppe werden derzeit über 500 Mitarbeiter beschäftigt.

Josef Haas, Jahrgang 1971, ist Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der KAMPA GmbH. Kompetenz, Weitblick und vor allem Leidenschaft für den Baustoff Holz machen den gebürtigen Niederbayern zum Pionier für nachhaltiges und CO 2 -neutrales Bauen. Als Referent und Berater ist Josef Haas in nationalen und internationalen Fachkreisen sehr gefragt. Im Interview mit MORITZ gibt er Einblick in die modernen Fertighäuser und verrät, wie man beim Wohnen bares Geld spart.

Herr Haas, Sie sehen sich in der Verantwortung und handeln mit dem Antrieb, den wertvollen Lebensraum Erde zu bewahren. Was heißt das konkret?

Sollen die Klimaziele erreicht werden, muss auch beim Hausbau endlich ein Umdenken stattfinden. Denn die meistverwendeten Baustoffe sind echte Energiefresser. Anders Holz: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der viele gute Eigenschaften hat. Das natürliche Material ist besonders langlebig, zeichnet sich durch hervorragende Dämmeigenschaften aus, sorgt für ein wohngesundes Raumklima und kommt aus unserer Region. Außerdem ist für mich ein zweiter Aspekt entscheidend: echte Plusenergie.

Was bedeutet Plusenergie für Sie?

Jedes KAMPA Haus verbraucht weniger Energie für Wärme, Kühlung und Warmwasser, als es selbst erzeugt. Wir decken sogar den Bedarf für Haushaltsstrom und E-Mobilität ab.

Ihre Baufamilien haben also keine Angst vor steigenden Energiepreisen?

Genau. Wir geben unsere Baufamilien schon heute Sicherheit bei der energetischen Versorgung. Dank der hochgedämmten Gebäudehülle ist der Energieverbrauch so gering, dass dieser über die smarte Energie- und Klimalösung abgedeckt werden kann. Serienmäßige Plusenergie bedeutet für uns: inklusive PV-Anlage & Stromspeicher sowie intelligenten und vernetzten Energiemanagement. Die zusätzliche Backup-Box erhöht den Autarkiegrad auf ein Maximum. Unsere Baufamilien sparen somit nicht nur monatlich Geld, sondern können auch ganz unbeschwert in die Zukunft blicken.

Was verstehen Sie unter smarter Energie- und Klimalösung?

Energieerzeugung und Energiemanagement bzw. Energieverbrauch kann nur über ein geschlossenes System funktionieren. Seit Jahren sind wir darum bereits Systempartner von VIESSMANN und setzen hier auf eine Lösung aus einer Hand. Diese Partnerschaft wurde jetzt sogar mit einer gemeinsamen Produktentwicklung gekrönt: VIESSMANN invisible – die unsichtbare Haustechnik. Die neue Lösung ist nicht nur effizient, intelligent und klimaneutral – sondern jetzt neu: nahezu unsichtbar!

Wer kennt nicht den bisherigen, separaten Technikraum, zugestellt mit vielen Geräten und vielen sichtbaren Installationen? Der gehört nun der Vergangenheit an. Denn jetzt erhalten Wärmepumpe, Warmwasserspeicher und Lüftungsgerät ein neues kompaktes Design mit sehr schlanken Abmessungen. So lassen sie sich auch elegant in einem Hauswirtschaftsraum, in einer Garderobe, in einem Fitnessraum oder in einem Gäste-WC platzieren – ganz unauffällig. Der bisher notwendige Technikraum wird frei, das sind ca. 10 m² zusätzlich wertvoll nutzbare Fläche in jedem KAMPA Haus.

Das spart den Familien nochmals bares Geld.

Das stimmt! Und das Beste ist: Planung, Lieferung und Montage – alles aus einer Hand und individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner geplant. Das gilt nicht nur bei der Ausstattung, sondern bereits bei der Architektur des ganzen Hauses. Die persönlichen Wünsche und Vorstellungen der Bauherren stehen für uns von Anfang an im Mittelpunkt. Ich lade alle Leserinnen und Leser ein, sich ein Bild von unserem Leistungsumfang zu machen – in unseren Musterhäusern in der Region oder am 09. Oktober 2022 am Tag der offenen Tür in unserem Bauinnovationszentrum K8 in Aalen-Waldhausen. Riccardo Terrasi

