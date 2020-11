Wir haben alle gehört, dass Apple seine globalen Anlagen tatsächlich bis zu 100 Prozent mit sauberer Energie betreibt. Dazu gehören Büros, Einzelhandelsgeschäfte, Rechenzentren und andere Einrichtungen an Standorten in 43 Ländern. Apple hat auch andere Fertigungspartner angekündigt, die sich grundsätzlich dazu verpflichtet haben, ihre Produktion mit 100 Prozent sauberer Energie zu betreiben.

In einer Konferenz betonte der CEO von Apple, wie sehr sich dieses globale Unternehmen dafür einsetzt, das Leben in einer Weise zu verbessern, die die Umwelt schont. Aus diesem Grund hat Apple ununterbrochen versucht, einen Weg zu finden, um vollständig klimaneutral zu werden. In diesem Sinne verwendet das Unternehmen nun auch alte, recycelte Materialien für die Herstellung neuer Geräte.

Apples erneuerbare Energielösungen werden von Vestas eingesetzt

Vestas ist ein Unternehmen mit Sitz in Aarhus, Dänemark. Mit seinen 25.000 Mitarbeitern weltweit baut es Turbinen, die am Ende mehr als 117 GW Energie erzeugen. Diese werden in rund 76 Ländern eingesetzt. Das Unternehmen hat Windturbinen bereits in vielen Gebieten errichtet, von der berüchtigten Wüste Gobi in der Mongolei bis hin zu Lappland.

Vestas arbeitet seit langem mit der Lösung von Apple, um sicherzustellen, dass es die besten Systeme zur Entwicklung zahlreicher erneuerbarer Energiequellen nutzt, um die Umwelt zu schonen. Wenn die Technologie es den Käufern ermöglichen kann, online über ASOS einzukaufen oder Spiele über eine Online Spielhalle zu genießen, sei das Mindeste, was Apple tun kann, durch Partnerschaften zur Bereitstellung von Lösungen für erneuerbare Energien beizutragen. Es wird behauptet, dass Vestas das iPad auf seinen Baustellen einsetzt, um Ressourcen effizienter zu nutzen, und dass die Mitarbeiter auf den Baustellen iPhones verwenden, um Anweisungen zu übermitteln. Dadurch sollen jährlich 400.000 Betriebsstunden eingespart werden.

Einige Beispiele für die Verwendung der Apple-Lösung bei Vestas

Apple ist eine Partnerschaft mit diesem Unternehmen eingegangen, um die Betriebsabläufe zu optimieren und indirekt zum Prozess der Nutzung erneuerbarer Energiequellen beizutragen. Im Folgenden sind nur zwei Aspekte aufgeführt, bei denen Vestas Apple-Produkte in seine täglichen Geschäfte und Aktivitäten integriert hat.

Wartung

Für die Wartung verfügt die Organisation über rund 10.000 Außendiensttechniker. Alle Servicetechniker verwenden iPhones, die über Apps zur Wartung der Maschinen verfügen. Wie bereits erwähnt, spart dies dort 400.000 Dienststunden pro Jahr.

Fabriken und Lagerhäuser

Vestas verwendet iPhones und iPads in Produktions- und Lagereinrichtungen. Dies hat letztlich die Effizienz erheblich gesteigert. Lagerarbeiter sparen nun Zeit, die für andere Aufgaben genutzt werden kann.

Wichtige Kernpunkte

Die Lösungen von Apple haben dazu geführt, dass sie für die Branche der erneuerbaren Energien recht praktisch ist. Es hat ihnen Kosten erspart, die Effizienz gesteigert und ihnen bewusst gemacht, dass digitale Werkzeuge im Vergleich zu manueller Arbeit für einen selbst recht bequem sein können.

Apple hat es mit der Effizienz erneuerbarer Energien schon immer sehr ernst gemeint. Bei seinen Anstrengungen unterstützt es nicht nur Vestas. Die Lösungen werden stattdessen auch in anderen Ländern umgesetzt. Apple hat außerdem beschlossen, in den Bau der weltweit größten On-shore-Windturbine zu investieren. Das Unternehmen arbeitet dafür mit verschiedenen Lieferanten aus verschiedenen Ländern zusammen.

Die Branche für erneuerbare Energien setzt Apple Lösungen ein, weil das Ergebnis für sie so bequem ist. Apple wird weiterhin Lösungen entwickeln, von denen die Industrie noch mehr profitieren wird.