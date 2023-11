Erster Platz für die Wegbereiter beim SCHULEWIRTSCHAFT Preis 2023

Informativ, alltagsnah, abwechslungsreich: Die Wegbereiter Gruppe bringt mit ihrem Bewerbertraining jede Menge Spaß und Wissen in die Vorbereitung auf die ersten Vorstellungsgespräche.

„Wir wollen jungen Menschen die Angst vor Ausbildern und Personalern nehmen. Ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz sollen durch eine gute Vorbereitung in sicherem Rahmen gesteigert werden“, sagt Selina Sulzbacher, die bei dem zur IHR Wegbereiter Gruppe gehörenden Bauunternehmen die Auszubildenden betreut. Das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT zeichnet seit 2012 Unternehmen und Schulen aus für herausragendes Engagement an der Schnittstelle von der Schule zum Berufseinstieg. Die Schneider GmbH & Co. KG wurde in der Kategorie „SchuleWirtschaft – Starter – mittlere Unternehmen“ ausgezeichnet.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Alexander Engelhardt sowie den beiden Auszubildenden Finia Donat (Industriekauffrau im ersten Lehrjahr) und Dominik Ohr (Straßenbauer im dritten Lehrjahr) nahm Selina Sulzbacher den Preis am 13. November bei der festlichen Verleihung im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entgegen. Das Engagement des Unternehmens begründet sie wie folgt: „Immer mehr Jugendliche sind mit der Berufswelt überfordert. Die Wegbereiter können ihnen nicht das Gespräch abnehmen. Aber wir tragen dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler sich optimal vorbereiten können.“ Dabei spielt eine entspannte Atmosphäre eine entscheidende Rolle, ergänzt Alexander Engelhardt: „Das Bewerbertraining soll ein geschützter Ort sein, an dem alle Fragen offen gestellt werden können. Der erste Platz ist eine tolle Bestätigung für unser Engagement.“

Der unter dem Motto „Das hat Potenzial“ stehende Preis wurde 2023 zum zwölften Mal vergeben. In der Begründung zur Preisverleihung durch die Jury heißt es: „Die Bildungs- und Berufsmöglichkeiten für junge Menschen wachsen stetig. Umso wichtiger ist eine starke Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft und die Möglichkeit, Einblicke in die Praxis zu bekommen.“

Alltagsstories und Kleidungstipps

Die IHR Wegbereiter Gruppe gestaltet die Trainings offen und informativ: Gefragt werden darf alles, was den Schülerinnen und Schülern einfällt. Mit echten Fällen aus dem Berufsalltag wird das jeweils 90 Minuten dauernde Training spannend und praxisnah gestaltet. Dabei kommt der Spaß nicht zu kurz: Selina Sulzbacher und ihre Kollegen, die im Raum Heilbronn-Franken die Bewerbertrainings durchführen, unterhält die potenziellen Auszubildenden mit Anekdoten und Erfahrungsberichten. Zugleich vermittelt sie alles, worauf im Bewerbungsgespräch geachtet werden muss – von der Kleidung bis zu Wissenslücken: „Nicht jede Frage muss auch beantwortet werden“, weiß sie. Am Ende ginge es potenziellen Arbeitgebern vor allem um einen überzeugenden Gesamteindruck.

Der Erfolg des Bewerbertrainings zeigt, dass das Konzept in der Praxis bestens funktioniert: Die Wegbereiter gewinnen mit diesem Angebot Auszubildende, auch über den eigenen Betrieb hinaus – andere Betriebe aus ihrem großen Netzwerk werden bei Bedarf empfohlen. Das Angebot der Wegbereiter im Bereich Ausbildung und Studium ist dabei äußerst vielfältig:

Ausgebildet werden Strassenbauer, Baugeräteführer, Rohrleitungsbauer, Mechatroniker für Land- und Baumaschinen, Facharbeiter im Bereich Tiefbau sowie Vermessungstechniker, Industrie- und Büromanagement-Kaufleute sowie Bauzeichner.

Das Angebot fürs Studium umfasst die dualen Studiengänge Betriebswirt (B.A.), Projektmanager (B.Sc.) und Wirtschaftsingenieur. Dazu kommen der Baubetriebswirt Plus und der Projektleiter Plus.

Mehr Informationen zu diesen Angeboten finden sich hier: www.ihrwegbereiter.de/karriere