Ethik-Café: Sind Roboter die Zukunft der Pflege?

Das erste Ethik-Café des Jahres beschäftigt sich mit der Debatte über den Einsatz von Robotern in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Denn der Bedarf an Pflegepersonal und neuen Technologien, die im Pflegealltag unterstützend eingesetzt werden können, wächst aufgrund des demografischen Wandels. Interessierte diskutieren und informieren sich am Montag, 10. Februar 2020, in der Klinik Schillerhöhe sowie am Montag, 17. Februar 2020, im Robert-Bosch-Krankenhaus.

Stuttgart – Die Deutschen werden immer älter und die Zahl derer, die auf Hilfe angewiesen sind, steigt. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Pflegepersonal. Die derartige Bevölkerungsentwicklung und die sich ändernden sozialen Strukturen verlangen zukünftig nach alternativen Lösungsansätzen und stellen die Pflegebranche vor neue Herausforderungen.

Eine Möglichkeit diesen Problemen entgegen zu wirken, ist der Einsatz von Robotern, der in anderen Branchen schon zum Alltag gehört. Roboter werden im Gegensatz zum Menschen nicht müde und können immer komplexere Aufgabenstellen übernehmen. Sie machen weniger Fehler und sind nie schlecht gelaunt. Doch sind technologische Lösungsoptionen auch für soziale Problemlagen denkbar? Was sind potenzielle Einsatzfelder? Wie kann Robotik sinnvoll in der Pflege genutzt werden und was meinen eigentlich die potenziellen Zielgruppen von morgen dazu?

Diese und andere ethische Fragestellungen gilt es am Montag, 10. Februar 2020, in der Klinik Schillerhöhe sowie am Montag, 17. Februar 2020, im Robert-Bosch-Krankenhaus zu diskutieren. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.