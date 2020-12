Europaparlament im Kampf gegen Wegwerfprodukte: Reparatur-Recht für Smartphones?

Von wegen Nachhaltigkeit: Über 4,5 Millionen Tonnen Elektroschrott fallen jährlich in Deutschland an, von alten Handys bis hin zu Haushaltsgeräten. Das entspricht fast neun Kilogramm pro Person. Um einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten, bemühen sich viele Verbraucher um eine Abwendung von der Wegwerf-Kultur. Dabei ist einer der wichtigsten Grundsätze: Reparieren statt entsorgen. Bei Geräten wie Smartphones machen die Hersteller ihnen das bisweilen jedoch schwer.

Ersatzteile für Handys und andere Elektrogeräte sind oftmals teurer als der Kauf eines neuen Modells. Manchmal gibt es nach gewisser Zeit nicht einmal mehr passende Teile. Hersteller zwingen Verbraucher fast dazu, gar nicht erst an eine Reparatur zu denken. Jetzt erhalten Konsumenten vonseiten des Europaparlaments Unterstützung in Form eines Verbraucheranrechts auf die Reparatur defekter Elektrogeräte.

Ein Beitrag für den Klimaschutz

Damit die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele erreicht, müssen Verbraucher einen möglichst nachhaltigen Alltag leben. Viele Schritte dazu haben sich bereits durchgesetzt. Ob es nun um das Upcycling alter Möbelstücke oder den klimabewussten Umgang mit Lebensmitteln geht: Das Leben nach Zero-Waste-Prinzip scheint den meisten Verbrauchern allerdings noch zu misslingen. Zumindest, wenn man sich die Millionen Tonnen an Müll ansieht, die in Deutschland jährlich anfallen. Elektroschrott macht davon einen nicht zu unterschätzenden Anteil aus. Smartphones und Tablets zum Beispiel.

Kann man etwas tun, damit Handy und Co nicht so schnell kaputt gehen? Ja, meinen Experten. Neben der Anschaffung qualitativer Geräte trägt dazu geeignetes Schutz-Zubehör bei. So beispielsweise modellgerechte Hüllen, die Handys und Tablets vor Verunreinigungen und Kratzern schützen.

Eine Zukunftsvision von der einfachen Handy-Reparatur zum kleinen Preis

Vom Touchscreen bis hin zu den Anschlüssen sind viele Elektrogeräte bruchanfällig. Auch der Akku ist oftmals eine Schwachstelle. Gehen anfällige Einzelteile der Geräte kaputt, lassen sie sich oftmals leider nur schwer austauschen. Ersatzteile sind teilweise rar oder unmöglich einzubauen. Fest verbaute Akkus sind zum Beispiel längst kein Einzelfall mehr. Falls es doch Ersatzteile gibt und der Austausch von der Bauart her möglich ist, kostet die Reparatur oft Unsummen. Wenn es nach dem Europaparlament geht, soll sich das in Zukunft ändern. Die Reparatur defekter Elektrogeräte soll für Verbraucher sowohl günstiger als auch unkomplizierter werden. Smartphone-Herstellern wie Apple will man beispielsweise den Vertrieb von Geräten verbieten, die sich nur mit modell- und herstellergebundenen Ersatzteilen reparieren lassen. Umgesetzt werden sollen Beschränkungen wie diese im Rahmen eines europaweiten Rechts auf Reparatur. Schon vor dem Kauf von Smartphones, Tablets und Laptops sollen Kunden umfangreiche Informationen zu den Reparaturmöglichkeiten erhalten. Auch der Preis für Ersatzteile soll ihnen schon in diesem Rahmen bewusst gemacht werden. Außerdem will das Europaparlament künftig härter gegen Obsoleszenz vorgehen.

Was ist Obsoleszenz? Mit dem Wort sind die Sollbruchstellen einiger Elektrogeräte gemeint. Hersteller bauen sie in Waschmaschinen, Toaster und Kaffeemaschinen ein. Wegen dieses absichtlich herbeigeführten Verschleißes müssen Verbraucher die Geräte daher in bestimmten Abständen ersetzen. Künftig will das Europaparlament Hersteller für diese Praktik wegen unlauterem Wettbewerb belangen.

Beispiel Smartphone: Was genau will das Europaparlament ändern?

Das Smartphone ist ein besonderes Sorgenkind, was Obsoleszenz und Reparatur-Fragen betrifft. Außerdem gehen manche Verbraucher nicht sorgfältig genug mit ihren Handys um. Bei Smartphone-Modellen wie dem iPhone kann das teuer werden. Schon die Reparatur kleiner Schäden kann im Apple-Store über 300 Euro kosten. Doch ist es tatsächlich nötig, das Handy im Store des Herstellers zu reparieren? Nein, meinen Verbraucherschützer und weisen auf oftmals drastische Unterschiede im Hinblick auf Reparatur-Preise hin. Was im Hersteller-Geschäft 300 Euro kostet, reparieren kleinere Läden oft schon für unter 50 Euro. Der Grund für den immensen Preisunterschied ist die Art der Ersatzteile. Der Apple-Store verwendet ausschließlich selbst produzierte Teile und verlangt dafür teils übertriebene Preise. In preiswerteren Reparatur-Geschäften werden oft nicht die originalen Ersatzteile verwendet. Das lohnt sich auf den ersten Blick zwar preislich, die Hersteller-Garantie für das Gerät erlischt dadurch bisher aber vollständig.

So soll die Smartphone-Reparatur künftig gehen: Das Europaparlament will nur noch Smartphones zulassen, deren Reparatur von Ersatzteilen des Herstellers unabhängig ist. Das heißt, dass Handy-Besitzer in Zukunft auch den Laden um die Ecke mit dem Reparieren beauftragen können. Die Garantie für das Gerät erlischt in diesem Fall unabhängig von der Herkunft der Ersatzteile nicht. Verbraucher können sich so frei für das günstigste Reparatur-Angebot entscheiden.