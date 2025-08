Fahrrad-Leasing ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitern hochwertige Fahrräder unkompliziert und steuerbegünstigt bereitzustellen. Gerade angesichts steigender Mobilitätskosten und wachsender Anforderungen an das Umweltbewusstsein bietet es einen echten Mehrwert, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Damit ist das Fahrrad-Leasing für Unternehmen ein kraftvolles Statement für Nachhaltigkeit, Gesundheit und eine moderne Unternehmenskultur.

Fahrrad-Leasing für Unternehmen gilt als sinnvolle Investition

Fahrrad-Leasing kann für Arbeitgeber in vielerlei Hinsicht sinnvoll sein. Zum einen gelten Diensträder inzwischen als gefragter Mitarbeitervorteil, der nicht nur Motivation und Zufriedenheit erhöht, sondern auch dazu beiträgt, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristig ans Unternehmen zu binden. Zum anderen fördert das Fahrrad-Leasing umweltfreundliche Mobilität und stärkt das Gesundheitsbewusstsein der Betriebsangehörigen. Mitarbeiter, die regelmäßig zur Arbeit radeln, sind nachweislich fitter und melden sich seltener krank. In aller Regel sind die monatlichen Leasingraten günstiger als Direktkäufe und als Betriebsausgaben absetzbar.

Die Funktionsweise des Fahrrad-Leasings für Unternehmen im Überblick

Das Fahrrad-Leasing funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie das Leasing eines Dienstwagens. Die Firma schließt einen Vertrag mit einem Dienstleister, der Fahrrad-Leasing für Unternehmen anbietet, ab. Dieser stellt die Plattform bereit und definiert die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Mitarbeiter suchen sich ihr Wunschrad bei einem teilnehmenden Händler aus. Anschließend übernimmt der Anbieter die Abwicklung des Leasings, sodass sich weder Unternehmen noch Mitarbeiter mit bürokratischem Aufwand belasten müssen. Für die Abrechnung gibt es zwei Finanzierungsmodelle:

Gehaltsumwandlung: Die Raten werden vom Bruttogehalt abgezogen. Dadurch sinkt das zu versteuernde Einkommen. Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung wird gemäß der 0,25%-Regel versteuert.

Die Raten werden vom Bruttogehalt abgezogen. Dadurch sinkt das zu versteuernde Einkommen. Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung wird gemäß der 0,25%-Regel versteuert. Gehaltsextra: Der Arbeitgeber zahlt die Leasingraten zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn. Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung wird nicht versteuert.

Die Laufzeit des Leasing-Vertrags beträgt üblicherweise 36 Monate. Währenddessen gehört das Fahrrad rechtlich der Leasinggesellschaft. Anschließend kann das Rad zurückgegeben oder gegen Zahlung eines Restwertes übernommen werden.

So profitieren Arbeitgeber vom Fahrrad-Leasing für Unternehmen

Die positiven Aspekte für Unternehmen reichen von finanziellen Einsparungen bis hin zu einem besseren Betriebsklima. Bei einer Gehaltsumwandlung entstehen keine direkten Kosten. Durch die geringeren Sozialabgaben sinken die Lohnnebenkosten. Wartung, Reparatur und Versicherungen lassen sich als Betriebsausgaben geltend machen. Als moderner Zusatz zur Vergütung kann ein Firmenrad bei der Gewinnung neuer Talente helfen, was sich insbesondere in Branchen mit Fachkräftemangel als Vorteil erweisen kann. Außerdem kann das Fahrrad-Leasing die Umweltbilanz des Unternehmens verbessern. Ein Mitarbeiter, der täglich fünf Kilometer zur Arbeit und wieder zurück radelt, statt das Auto zu nutzen, spart jährlich rund 365 kg CO 2 ein.

Das Fahrrad-Leasing für Unternehmen bietet Mitarbeitern einen hohen Mehrwert

Durch das Fahrrad-Leasing können Mitarbeiter Fahrräder zu günstigen Konditionen beziehen, die sonst vielleicht außerhalb ihres Budgets liegen würden. Durch den steuerlichen Vorteil besteht die Möglichkeit, bis zu 40 Prozent des regulären Kaufpreises einzusparen und dies bei überschaubaren Monatsraten. Die Wartung und die Versicherung sind meist inklusive, was weitere Kosten spart und zusätzliche Sicherheit schafft. Besonders bei kurzen Arbeitswegen und in Regionen mit schlechter ÖPNV-Anbindung ist das Dienstrad eine praktikable Alternative zum Auto, zumal es sowohl beruflich als auch privat genutzt werden darf.

Wichtige Aspekte für den erfolgreichen Einstieg ins Fahrrad-Leasing für Unternehmen

Damit das Dienstrad-Leasing den gewünschten Nutzen erbringt, ist es unerlässlich, vorab klare Ziele zu definieren, das Budget sorgfältig zu planen und ein passendes Leasingmodell auszuwählen. Ferner ist es wichtig, einen geeigneten Leasinganbieter zu finden und interne Richtlinien für die Nutzung, Wartung und Rückgabe der Fahrräder festzulegen. Beispielsweise muss geregelt sein, ob Mitarbeiter, die während der Leasingzeit ausscheiden, das Fahrrad zurückgeben müssen oder übernehmen bzw. weiter leasen können. Auch die Absicherung bei Elternzeit oder längerer Krankheit sollte vertraglich berücksichtigt werden. Umfasst das Leasing-Angebot E-Bikes, empfiehlt es sich, Stellplätze und Ladepunkte einzurichten.

Auch überaus interessant: Aktuelle Zahlen zum Fahrrad-Leasing für Unternehmen

Seit 2019 hat sich der Markt für das Dienstrad-Leasing verfünffacht. Circa 41 Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben mittlerweile die Möglichkeit, Fahrräder direkt über ihren Arbeitgeber zu leasen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich hochwertige E-Bikes, die fast 80 Prozent aller Leasing-Räder ausmachen. Trotz zunehmender Marktsättigung ist das Potenzial des Fahrrad-Leasings für Unternehmen weiterhin relativ groß.