Fortsetzung Fernwärmenetz- Erweiterung in Straßenäcker

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim setzen den Fernwärmenetzausbau in der Straße Straßenäcker voraussichtlich ab dem 11. Mai fort. Die Arbeiten finden im beginnenden zweiten Bauabschnitt zwischen Monreposstraße und Eduard-Spranger Straße statt. Diese Baumaßnahme wird in mehrere Abschnitten umgesetzt.Der erste Bauabschnitt wurde bereits vom Kreisverkehr Lichtäcker / Montessoriweg / Straßenäcker bis zur Tiefgarageneinfahrt zwischen Straßenäcker 62 und 64 durchgeführt. Der zweite Bauabschnitt schließt sich direkt an diese Tiefgarageneinfahrt an und erstreckt sich bis Gebäude Straßenäcker 58.

Die Bauzeit für diesen Abschnitt beträgt rund drei bis vier Wochen. Die Gesamtbaumaßnahme dauert voraussichtlich 36 Wochen. Im oben genannten Bereich ist die Straße während der Bautätigkeit voll gesperrt. Die Zu- und Abfahrtmöglichkeiten zu den Tiefgaragen sind den Anwohnern mitgeteilt worden. Der Fußgängerverkehr bleibt in vollem Umfang aufrechterhalten, Erschwernisse lassen sich nicht ganz vermeiden.