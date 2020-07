Fotowettbewerb »Helfende Hände« vom 15.07. bis 15.09.2020

Unter dem Motto »Helfende Hände!« startet der Fotowettbwerb des Fördervereins Help! - Wir helfen! Michelbach e.V. am 15.07.2020. Zu gewinnen gibt es 20 Preise. Die Bilder werden in der MORITZ-Bildergalerie zu sehen sein.

Achim Nied Helfende Hände gesucht

Wie bereits im Wettbewerbstitel angedeutet, sind kreative Beiträge zum Thema »Helfende Hände« gefragt. Die Bilder können per E-Mail mit anhängendem Bild und Bildtitel und Angabe der postalischen Adresse (Vorname, Name, Strasse, PLZ, Ort und Tel. Nr.) an fotowettbewerb@help-wirhelfen.de gesendet werden. Zusätzlich wird eine Teilnahme-Gebühr von 10€ erhoben (senden an Förderverein Help! - Wir helfen! Michelbach e.V., IBAN: DE88 6225 0030 0002 3632 02, Stichwort: Helfende Hände). Alle Teilnahmebedingungen und Details zum Wettbewerb gibt es unter www.help-wirhelfen.de/Fotowettbewerb/Teilnahme.html

Hauptpreise sind ein leistungsstarker Laptop (Business Ultrabook Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th. Gen., - VP 899€), ein Beamer (Beamer Acer H6510BD - VP 349€) – beides gespendet von dem Hauptsponsor SECOND IT STORE – sowie ein Qualitäts-Rucksack (Deuter Futura 26) von Böpple Bau.

Die eingesendeten Bilder werden in der Bildergalerie auf der MORITZ-Seite zu sehen sein. Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall, denn »Helfen kann so fotogen sein!«