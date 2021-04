Die Gemeinde Eberstadt und die ZEAG Energie AG aus Heilbronn wollen gemeinsam die Energiezukunft vor Ort gestalten: Bürgermeister Stephan Franczak und Harald Endreß, Geschäftsführer der ZEAG Erneuerbare Energien GmbH, haben den Gründungsvertrag für die EberstadtWerke GmbH & Co. KG, einer Betreibergesellschaft für erneuerbare Energieanlagen, unterzeichnet. Bürgermeister Franczak erklärt: »Die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien wird künftig wesentlich dezentraler erfolgen und damit auch die Kommunen fordern. Wir wollen die Energiewende in Eberstadt aktiv mitgestalten und dafür sorgen, dass alle Beteiligten vor Ort davon profitieren. Dabei setzen wir mit der ZEAG auf einen kompetenten regionalen Partner.«

Mit der Gesellschaftsgründung der EberstadtWerke GmbH & Co. KG ist der Weg frei für das gemeinsame Projekt. »Wir sind der festen Überzeugung, dass solche Anlagen im Konsens und unter Beteiligung der Bevölkerung errichtet werden müssen,« so Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG.

Die ZEAG Erneuerbare Energien GmbH, eine Tochter der ZEAG Energie AG, hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Nahwärmenetz für das Baugebiet Kirchhofäcker-Krautgärten geplant, das sich aktuell im Bau befindet. In einer Energiezentrale wird aus Holzhackschnitzeln die Wärme für Heizung und Trinkwasser für zunächst rund 30 Neubauten im Baugebiet erzeugt. Darüber hinaus soll in einem weiteren Schritt auch den Eigentümer*innen der Bestandsimmobilien östlich der Lennacher Straße ein Angebot zum Anschluss an das Nahwärmenetz gemacht werden: »Wir möchten als Gemeindeverwaltung unsere Bürgerschaft auch beim Austausch alter Ölheizungen unterstützen. Erdgas als Energiequelle steht in diesem Bereich nicht zur Verfügung und Wärmepumpen sind bei Altbauten oft nicht effizient einsetzbar. Aber mit unseren eigenen Nutzholzbeständen haben wir ein großes Potenzial für den effizienten Einsatz von Biomasse zur Wärmeversorgung, das wir mit den EberstadtWerken erschließen möchten«, so Bürgermeister Franczak weiter.

Beteiligung von Bürgern und Gemeinde

Beteiligte an der EberstadtWerke GmbH & Co. KG sind die Gemeinde Eberstadt und die ZEAG Energie AG. Es ist vorgesehen, eine noch zu gründende BürgerEnergiegenossenschaft Eberstadt an den EberstadtWerken zu beteiligen. Diese würde bereits mit einer kleinen Einlage von wenigen hundert Euro die Möglichkeit bieten, sich an dem Nahwärmenetz zu beteiligen. »Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger an einer so wichtigen Aufgabe wie der Wärme- und Stromversorgung partizipieren kann. Diese Möglichkeit bietet die Zusammenarbeit mit der ZEAG«, so Bürgermeister Franczak.

Über die Bürgerenergiegenossenschaft haben private Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Gewerbe etc. die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Die ZEAG Energie AG übernimmt die Planung und Realisierung und stellt die Finanzierung der EberstadtWerke sicher. Sie nimmt die unternehmerische Verantwortung für den Betrieb der Anlagen wahr, hält die übrigen Anteile an den EberstadtWerken und verpflichtet sich, Anteile an die BürgerEnergiegenossenschaft und die Gemeinde zu verkaufen. Die Kontrolle übt der Aufsichtsrat aus, deren Vorsitzender der Bürgermeister sein soll.

Mit Gründung wird die Gemeinde Eberstadt Mehrheitseigner der EberstadtWerke. Gemeinde und Genossenschaft können ihre Anteile auf insgesamt 74,9 % erhöhen. Die Betreibergesellschaft hat ihren Sitz in Eberstadt und zahlt an die Gemeinde ihre Gewerbesteuer.

»Ich freue mich sehr, an einem solchen Gemeinschaftsprojekt beteiligt zu sein, denn ich halte dies für eine ideale Herangehensweise, die Energiezukunft direkt vor Ort aktiv mitzugestalten und gleichzeitig die Wertschöpfung im Ort zu halten«, so Bürgermeister Franczak anlässlich der Vertragsunterzeichnung.