GEMÜ Headquarter erfolgreich eingeweiht

Drei Jahre wurde gebaut, nun ist es endlich soweit: Am 4. Dezember wurde das neue GEMÜ Headquarter feierlich eingeweiht – noch im Jubiläumsjahr 2024, in dem das Unternehmen sein 60-jähriges Bestehen feiert.

Expand Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der GEMÜ-Gruppe (links) und Architekt Michael Frey (rechts).

Beim neuen Headquarter handelt es sich um den dritten Bau des Ingelfinger Technologieunternehmens im Industriepark Hohenlohe. Die Planung der repräsentativen Unternehmenszentrale begann bereits 2017, diverse weltpolitische Ereignisse, etwa die Corona-Pandemie, sorgten jedoch für Verzögerungen und zusätzliche Hindernisse. Im Februar 2021 erfolgte schließlich der Start des Bauprojekts, das nun, nach gut drei Jahren, pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum fertiggestellt wurde. Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der GEMÜ-Gruppe, betont, dass die Bauweise das Fortschrittsdenken und die neuen Perspektiven des Unternehmens widerspiegeln soll. "Anders ist das neue Besser", so Müller. Dementsprechend setzt GEMÜ verstärkt auf "New Work"-Konzepte. Die offene Architektur dient der Kommunikationsförderung und Innovation; das Headquarter soll nicht nur als Arbeitsplatz, sondern auch als Ort der Inspiration fungieren. So spiegelt beispielsweise das digitale Kuntswerk im Atrium das Fluid-Management des Unternehmens wider.

Mit dem Bau des Headquarters wurde das Architekturbüro SCHMELZLE+PARTNER beauftragt. Der zuständige Architekt Michael Frey bezeichnet die neue Firmenzentrale als "Meilensteinprojekt" und "Traum für jeden Architekten". Auch der Waldenburger Bürgermeister Bernd Herzog lobt die Errungenschaft, den Einsatz und die Kompetenz des Unternehmens. "Das neue Headquarter repräsentiert den Erfolg von GEMÜ", so Herzog, "aber auch die Verantwortung zur Nachhaltigkeit." Auf 14.000m2 bietet das Headquarter Arbeitsplätze für ca. 300 Mitarbeitende, zusätzlich zu einem repräsentativen Bereich für Kundenbesuche und natürlich dem Betriebsrestaurant GEMÜtlich. Das Arbeitsumfeld ist von offenen Büroräumen, durchdachter Bauweise und modernen Arbeitskonzepten geprägt.