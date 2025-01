GEMÜ zum neunten Mal Weltmarktführer

Expand Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der GEMÜ Gruppe

Die WirtschaftsWoche verleiht dem inhabergeführten Ventilspezialisten GEMÜ zum neunten Mal in Folge das WirtschaftsWoche-Qualitätssiegel »Weltmarktführer – Champion 2025«. Damit würdigt die WirtschaftsWoche erneut die Aufnahme von GEMÜ in den Weltmarktführerindex der Universität St. Gallen und der Akademie Deutscher Weltmarktführer im Segment »Armaturen und Automatisierungskomponenten: Ventil-, Prozess- und Regelungstechnik für sterile Prozesse«. Der Weltmarktführerindex wird nach objektiven Kriterien und transparenten Auswahlprozessen unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Christoph Müller von der Universität St. Gallen, in Kooperation mit der ­Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) ­erstellt. Das Wirtschaftsmagazin Wirtschafts-­Woche veröffentlichte im November 2024 die Liste der knapp 520 Weltmarktführer, darunter auch gut 50 Unternehmen aus Österreich und der Schweiz, in einer Sonderausgabe.

Als »Weltmarktführer Champions« bezeichnen die Wissenschaftler Unternehmen, die an erster oder zweiter Stelle im relevanten Marktsegment stehen, auf mindestens drei Kontinenten mit eigenen ­Produktions- und/oder Vertriebsgesellschaften vertreten sind, einen Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro erwirtschaften und einen Export-anteil beziehungsweise einen Auslandsanteil von mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes nachweisen können. Ein weiteres wichtiges Kriterium, um die Auszeichnung »Weltmarktführer Champion« zu ­erhalten, ist die (Eigentümer-) Führung mit Stammsitz in der DACH-Region.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit Unternehmenssitz in Ingelfingen-Criesbach (Baden-Württemberg), 25 Tochtergesellschaften sowie weltweit acht Produktionsstandorten erfüllt GEMÜ die Rahmenbedingungen. Neben diesen ­Voraussetzungen sind es vor allem die führende Technologie und die Marktführerschaft im Bereich Ventil-, Mess- und Regeltechnik für sterile Prozesse, die für die WirtschaftsWoche ausschlaggebend ­waren, die Auszeichnung sowie das Wirtschafts-Woche-Qualitätssiegel »Weltmarktführer – ­Champion 2025« zum wiederholten Mal an GEMÜ zu vergeben. »Die erneute Auszeichnung zum Weltmarktführer bestätigt uns, dass wir mit unserem Fokus auf Innovationen auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben vergangenes Jahr eine komplett neuentwickelte Produktgeneration vorgestellt, mit der wir noch schneller und präziser auf kundenspezifische Anforderungen eingehen können. Damit machen wir einen großen Sprung in Richtung ­Zukunft und legen den Grundstein für weitere Erfolge«, kommentiert Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der GEMÜ Gruppe, die Auszeichnung.

