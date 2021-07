Gewinnerprojekte vom Gründungswettbewerb StartUp Esslingen

Im November 2020 wurden beim Gründungswettbewerb StartUp Esslingen fünf Gewinner gekürt. 18 erstklassige Bewerbungen gingen ein und eine Jury traf die Auswahl jener Gründungen, die dann die Unterstützung von ca. 20 Esslinger Unternehmen mittels Sachleistungen in Höhe von ca. 120.000 Euro erhalten sollten.

In den vergangenen Monaten unterstützte die EST Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH die Preisträger bei der Raumsuche, stellte die Kontakte zu den Unterstützer-Unternehmen her und half bei weiteren Fragen rund um die Gründung.

Aktuell stellt die EST in fünf Blog-Beiträgen auf der Projekt-Webseite www.startup-esslingen.de sowie auf den Stadtmarketing-Accounts Instagram www.instagram.com/city.esslingen und Facebook www.facebook.com/Esslingen.am.Neckar die Entwicklung der fünf Gründungen vor.

Der Erstplatzierte Arthur Perreira von ‚lovely lots Kaffeerösterei‘ wird – wenn die letzten Genehmigungen erteilt sind – am neuen Standort in der Plochinger Straße eröffnen. In mehreren Cafés in der City wird sein leckerer Esslinger Kaffee zu genießen sein.

Der Zweitplatzierte ‚Wechselnder Wilhelm‘, das Ladengeschäft mit wechselnden Themenschwerpunkten, Kunstraum und gesellschaftlicher Treffpunkt, hat im Frühjahr seinen ersten Standort in Reutlingen eröffnet. Für dieses Jahr hat der Initiator Carsten Hutt geplant in Esslingen mögliche Objekte in Augenschein zu nehmen.

Das Team von ‚Poppinski‘ ist bereits seit Anfang 2020 in der Küferstraße präsent. Als junge Gründung gelang der 3. Platz beim Wettbewerb. Die beiden Gründerinnen Anika Roll und Larissa Banse waren während den Lockdowns sehr kreativ, die Kunden wurden online fündig und erhielten mit click & meet und click & collect tolle neue und bekannte Produkte – so auch den eigenen Poppinski-Gin.

Louisa Kilgus von ‚Deine freie Rede‘ startete mit einer ganz besonderen Form von Trauerreden und wird derzeit bei der Suche nach einer Innenstadträumlichkeit vom Citymanagement unterstützt. Sie – wie auch die anderen Gewinner – haben bereits die ersten Kooperationen mit den Sponsoren erfolgreich realisiert.

Als fünfter Gewinner hat Philipp Kratschmer seine Gründungsidee ‚SpielWelt Esslingen‘ aufgrund der Corona-Pandemie etwas zurückgestellt. Sein ‚SpielZelt Leonberg‘ startete nach dem Lockdown allerdings wieder sehr erfolgreich, so dass er optimistisch in die nächsten Monate sieht. Im Herbst will auch er sich gezielt nach möglichen Standorten in Esslingen umschauen.

In den Blog-Beiträgen berichten die Gründer und Gründerinnen vom letzten halben Jahr, informieren über die weiteren Pläne und geben Einblick in ihre sehr besonderen Unternehmen.