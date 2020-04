Glücksspiele im Internet: Der Konkurrenzdruck wächst

Online-Casinos sollen auch in Deutschland künftig noch weiter legalisiert werden. Die Länder haben sich nach langem Tauziehen endlich auf eine Anpassung des Glücksspielstaatsvertrages geeinigt. Eine vollumfängliche Ratifizierung vorausgesetzt, könnten auch deutsche Staatsbürger ab Juli 2021 ohne große Bedenken im Internet um Geld spielen. Für die zahlreichen Anbieter von Online-Glücksspielen öffnet sich damit eine lange verschlossen geglaubte Tür, durch die jeder als Erster stürmen möchte. Schon jetzt werden künftige Spieler heiß umworben und der Konkurrenzdruck in der Branche wächst spürbar.

Gerade Automatenslotgames boomen im Moment und die Produktionsfirmen zeigen, was sie zu bieten haben. Hier gibt es ein riesiges Angebot an Spielen im Onlinebereich. Nicht nur Klassiker wie Book of Ra punkten hier, sondern auch andere Slotgames wie beispielsweise der Book of Dead Slot. Den Book of Dead Slot gibt es schon eine ganze Weile, doch lange Zeit stand dieser im Schatten von Book of Ra. Dazu später jedoch mehr.

Ein neuer Weg scheint geebnet

Es war ein jahrelanges Tauziehen, das Deutschland im Hinblick auf Glücksspiele, vor allem im Online-Bereich, in einer rechtlichen Grauzone zurückließ. Der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag, der seit 2012 Gültigkeit hat, sieht die Möglichkeit vor, einzelne niedergelassene Spielbanken mit staatlichen Lizenzen zu versehen und damit den Betrieb unter speziellen Auflagen zu genehmigen. Daher schießen die Spielangebote im Internet seit Jahren wie Pilze aus dem Boden. Ihren Sitz haben die Anbieter aber meist im Ausland.

Immer lauter wurden die Rufe nach einer einheitlichen und zeitgemäßen Regelung der Glücksspielthematik in Deutschland. Vor allem Aspekte, wie der Schutz von Jugendlichen und Verbrauchern generell, standen in der Diskussion zwischen den Bundesländern immer wieder im Vordergrund. Jetzt ist es allem Anschein nach endlich gelungen, die Grundlage für eine einheitliche Rechtslage in Deutschland zu schaffen, die auch den noch recht jungen aber stark boomenden Online-Bereich miteinbezieht.

2021 verliert der aktuell geltende Glücksspielstaatsvertrag seine Gültigkeit. Im Juli des kommenden Jahres soll nun die abgeänderte Fassung in Kraft treten, sofern neben allen Bundesländern auch die EU-Kommission der Umsetzung zustimmt. Mit dem neuen Vertrag wird die Rechtslage in Deutschland nicht nur klarer, sondern auch deutlich offener im Hinblick auf die Legalisierung von Glücksspielen aller Art. Die Teilnahme an Online-Glücksspielen wie Poker, Black Jack oder den beliebten Slotgames soll ab 2021 erlaubt sein, wenn auch nur innerhalb streng definierter Rahmenbedingungen. Auch die Teilnahme an Sportwetten und der Besuch in der örtlichen Spielbank ist für deutsche Staatsbürger dann möglich, ohne sich in einer rechtlichen Grauzone zu bewegen – sofern die Anbieter sich über eine staatliche Lizenz legitimieren können.

Ein aktiver Spielerschutz und Kontrollmechanismen gegen unseriöse Geschäftsmethoden sollen bei der Umsetzung des neuen Glücksspielstaatsvertrages im Vordergrund stehen. So soll beispielsweise eine Höchstgrenze für Einzahlungen von monatlich 1.000 Euro festgelegt werden, und zwar anbieterübergreifend. So möchte der Staat verhindern, dass Spieler auf der Jagd nach dem schnellen Geld in die Schuldenfalle oder abrutschen können. Im Rahmen der Suchtprävention ist auch ein automatisches Früherkennungssystem angedacht. Dies soll suchtgefährdendes Verhalten feststellen und an eine länder- und anbieterübergreifende Sperrdatei melden. Auch die Selbstanzeige von Spielern soll durch diese Sperrdatei möglich sein.

Noch sehen einige Überarbeitungsbedarf in Detailfragen der Änderungsvorlage. Trotzdem scheint sich Deutschland mit der grundlegenden Neugestaltung dieser umfangreichen Thematik auf einem guten Weg zu befinden. Falls noch offene Fragen geklärt werden können und die Ratifizierung durch Bund, Länder und die EU-Kommission erfolgt, könnte der neue Glücksspielstaatsvertrag im Juli 2021 in Kraft treten und erstmals deutschlandweit volle Rechtsgültigkeit haben.

The Book of Success: Slotgame-Giganten gehen auf Kundenfang

Automatenslotgames stellen einen besonders stark boomenden Markt dar. Das Angebot ist riesig und jedes Jahr strömen neue Anbieter auf den Markt. Die beliebten Kombinationsspiele mit farbenprächtigen Symbolen auf mehreren Walzen werden immer ausgefeilter. Inzwischen betten Anbieter die grundlegenden Spielmechanismen in interessante Themenbereiche ein, die Spielern auch eine optische und akustische Unterhaltung bieten.

Die unglaubliche Vielfalt an Slotgames, vor allem im Online-Bereich, sorgt für einen starken Konkurrenzdruck unter den einzelnen Anbietern. Wer sich langfristig behaupten möchte, muss Möglichkeiten finden, um sich von der Menge abzuheben. Ein echter Klassiker unter den Slotgames ist das beliebte Book of Ra. Das Spiel aus der Feder der Unternehmensgruppen NovoLine und Gaminator bedient sich der mystischen Atmosphäre im alten Ägypten. Alle Slotgame-Fans, so scheint es, landen früher oder später bei Book of Ra. Doch auch für echte Klassiker wird die Luft langsam dünn, denn die Konkurrenz schläft nicht.

Im Zuge des Wettrüstens könnte es durchaus sein, dass ein anderes Spiel den Evergreen Book of Ra beerben könnte. Book of Dead heißt das Slotgame, das dem Konkurrenten gefährlich werden könnte. Den Book of Dead Slot gibt es schon eine ganze Weile, doch lange Zeit stand er im Schatten von Book of Ra.

Das könnte sich in diesem Jahr ändern. Denn die Spieleentwickler aus dem Hause Play’n GO haben ihre Chance genutzt, als die Anbieter von Book of Ra sich dazu entschlossen, ihren beliebten Online Casino Bonus ohne Einzahlung nicht mehr für deutschsprachige Kunden verfügbar zu machen. Auf diese Neuerung hat die NovoLine und Gaminator Unternehmensgruppe blitzschnell reagiert und sich selbst in diese Lücke gesetzt. Aus Marketingsicht ein kluger Schachzug, denn Freispiele ohne Einzahlung und Boni ohne Einzahlung gehören zu den begehrtesten Bonusaktionen im Bereich der Online-Casinos.

Das Beispiel der beiden Slotgame-Konkurrenten lässt ahnen, wie sehr die Aussicht auf eine Legalisierung von Online-Casinos im deutschsprachigen Raum den Konkurrenzkampf in der Branche anheizt. Möglicherweise wird es künftig schon ausreichen, nur leicht an verschiedenen Stellschrauben des Bonussystems zu drehen, um langfristig Spieler abschöpfen zu können.

Werbung für Glücksspiele und Online-Casinos unterliegt strengen Auflagen

Wenn es um die Akquise neuer Spieler und um die langfristige Spielerbindung geht, stehen Online-Casinos vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung. Die Digitalisierung macht Bonussysteme über wenige Klicks verfügbar und mit geringem Verwaltungsaufwand sind Sonderaktionen aus dem Boden gestampft.

Das ist auch gut so, denn abgesehen von attraktiven Angeboten sind die Möglichkeiten für Online-Casinos, ihre Produkte zu bewerben, stark eingeschränkt. Solange das Online-Glücksspiel noch nicht vollends legalisiert wurde, dürfen Anbieter keine explizite Werbung veröffentlichen. Das gilt sowohl für Anbieter, die ihren Unternehmenssitz in Deutschland haben, als auch für die ausländische Konkurrenz. Und trotzdem ist vor allem im Internet, aber auch im Fernsehen immer wieder Werbung für Online-Casinos, Sportwetten und ähnliche Angebote zu sehen. Jetzt hat ein Gerichtsurteil erneut darauf hingewiesen, dass sowohl die Teilnahme an illegalen Glücksspielen als auch das Bewerben entsprechender Angebote in Deutschland verboten ist. Am 18. Februar sprach das Landgericht Köln ein Urteil. Detaillierte Informationen zum Urteil und den rechtlichen Hintergründen gibt es unter www.onlinehaendler-news.de.

Als Präzedenzfall mag dieses Urteil allerdings nur vorübergehend gelten. Denn mit der Einführung des neuen Glücksspielstaatsvertrages im Juli 2021 wird auch das Thema Werbung für Online-Casinos neu aufgerollt werden müssen. Dann soll nämlich auch Werbung dieser Art in Deutschland unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein. Vor allem für Sportwetten soll die Werbemöglichkeit ausgeweitet werden. Ereigniswetten sind dem Vertragsentwurf zufolge dann zulässig, Werbung für Live-Wetten bleibt aber weiterhin eingeschränkt. Wie sich das Werbeverbot genau durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag verändern wird, bleibt abzuwarten. Auch das gehört zu den Detailfragen, die noch abschließend geklärt werden müssen.