Die goldene Klorolle! – Neue Auszeichnung für besondere Dummheiten?

Schon immer haben Medienmenschen aus den schlimmsten »Fauxpas« Kapital geschlagen. Aktuell wartet also ganz Deutschland auf den nächsten Fernseh-Award. Auch ich habe mir als MORITZ-Redakteur Gedanken gemacht. Wie wäre es denn mit »Die goldenen Klorolle«? Durch die aktuelle Corona-Situation – ich mag das Wort »Krise« schon gar nicht mehr in den Mund nehmen – treten fast täglich neue Anwärter auf und beweisen mitunter durch die seltsamsten Dummheiten, dass sie durchaus ein Anrecht auf eine Nominierung haben. Es würde also grundsätzlich nicht schwerfallen, eine Zweieinhalb-Stunden-Show auf die Beine zu stellen, bei der man nicht nur dem deutschen Michel den Spiegel vorhalten könnte.

Aber drehen wir das Rad der Zeit ein wenig zurück. Als diese unsägliche Zeit mit Covid-19 begann, haben sich bestimmte Herren der Politik damit gebrüstet, dass man in Deutschland gut vorbereitet sei. Aus »Keine-Panik-Parolen« und Selbstbeweihräucherungs-Statements wurden dann innerhalb weniger Tage Panikmache und Durchhalteslogans. Aber damit nicht genug: Aus Atemschutzmasken wurden Dank Patentklagen (auch typisch deutsch) ganz schnell Mund-Nasen-Bedeckungen, die zuerst vom RKI als funktionslos bezeichnet wurden, und obendrein viel zu schwer zu benutzen seien, wie uns fast täglich die Politprominenz zeigte. Als dann aber klar wurde, wie medienwirksam diese Verhüllungsbekleidung ist, hat man daraus auf einmal eine bundesweite Pflicht gemacht. Na ja, zugegeben, wenn ich mir vorstelle, dass ein OP-Team in Zukunft keine OP-Masken mehr tragen würde, mache ich mir da schon meine Gedanken... Also ganz unnütz können die Dinger dann wohl doch nicht sein. Aber es geht hier ja auch eher darum, wie Virologen, Talkmastern und Regierungsexperten uns die Maskenpflicht schon kindlich dümmlich »verkaufen« wollten.

Spätestens hier kommt der deutsche Michel wieder ins Spiel. Dank einiger Pressemeldungen (ich möchte jetzt ungern die Kollegen Pressesprecher einzelner Unternehmen anprangern), dass das Bevorraten bestimmter Grundnahrungsmittel und sonstiger täglicher Gebrauchsgegenstände sinnvoll wäre, hat mich unsere Nation nicht im Stich gelassen. Der Hamsterkäufer erfreute sich seiner Nominierung! Bei soviel geistiger Diarrhoe war ein Engpass an Toilettenpapier natürlich unvermeidbar. Darüber lachte die ganze Welt! Trotzdem ist die Liste der Nominierten noch lange nicht zu Ende und ich glaube, ich könnte ein gesamtes MORITZ damit füllen, uns allen die skurrilsten Auswüchse dieser Pandemie noch einmal vor unser inneres Auge zu führen, damit wir ein wenig mehr nachdenken. Apropos nachdenken: Das führt mich auf jeden Fall zu einem weiteren Topfavoriten auf diesen internationalen Preis:

Ein Staatsoberhaupt, das seine große Nation gerne ganz vorne sieht, und das gerne redet, bevor es sich das Gesagte noch einmal überlegt. Diese Koryphäe hat allen Ernstes live vor laufender Kamera und mit dem Ernst eines Staatsmannes behauptet, man könne doch versuchen, das Coronavirus intravenös mit Desinfektionsmittel oder starkem UV-Licht zu bekämpfen – hilft ja sonst auch! Nur 24 Stunden später war es dann Sarkasmus und natürlich nicht ernst gemeint... Ein Schelm der Arges dabei denkt, wenn auch einige seiner treuesten Wähler es bis dahin schon ausprobiert hatten... Na, das lasse ich dann lieber mal unkommentiert.

Auf jeden Fall bin ich davon überzeugt, dass bis zum nächsten MORITZ bestimmt noch weitere Nominierungen hinzukommen. Mal gespannt, wann wir das Ganze dann zu Ende denken können und wer diesen Award am Ende verliehen bekommt.