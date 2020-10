Googles neues Pixel 5

Die kalte Jahreszeit hat begonnen und damit haben auch alle großen Smartphone-Hersteller die neuesten Telefone fertig, um sie pünktlich zu Weihnachten in großen Mengen zu verkaufen. Auch das Google Pixel 5 ist gerade erst auf den Markt gekommen. Was es taugt und ob Sie doch lieber zum Google Pixel 4a 5G greifen sollten, haben wir untersucht.

Technische Daten - ein Umriss

Die Internetverbindung

Das Google Pixel 5 kommt mit 5G daher. Da es bislang in Deutschland noch kein flächendeckendes 5G-Netzwerk gibt, lohnt sich das nicht für alle. Wer also in der Metropole lebt, der kann außerhalb seines sowieso schnellen WLANs zu Hause 5G genießen. Alle anderen, die in kleinen Städten oder Dörfern ansässig sind, können ruhig noch zwei, drei Jahre auf 5G verzichten.

Batterie

Das Pixel 5G verfügt über einen gerade mal 4080 mAh großen Akku. Damit kann es keinesfalls mit den anderen Modellen mithalten, die mittlerweile deutlich mehr bieten. Dazu gesagt werden muss aber, dass die Größe des Telefons mit gerade einmal 6 Zoll relativ klein ausfällt. Etwa 90 % des Akkuverbrauch gehen auf den Bildschirm zurück. Der Akku kann mit 18 Watt schnell geladen werden. Auch hier liegt Google weit hinter der Konkurrenz. Das neue iPhone besitzt eine 40 Watt Schnellladefunktion und das Samsung sogar 65 Watt.

Bildschirm

Das Google Pixel 5 verfügt über ein OLED-Display, um das mit HDR10+ läuft und über 90 Hz Bildschirmauffrischungsrate verfügt. Auch damit liegt Google hinter der Konkurrenz. Apple und Samsung verbauen mittlerweile mindestens 120 Hz in ihren Telefonen, teilweise sogar 240 Hz. Wichtig ist die Bildschirmauffrischungsrate nur, wenn Sie gerne Egoshooter spielen oder das Online Casino Mobile nutzen. Bei beiden Spielvarianten muss das Gaming möglichst flüssig verlaufen und hier kommt Ihnen eine hohe Bildschirmauffrischungsrate zugute.

Speicher

Ebenfalls enttäuscht sind wir vom Speicher des Pixel 5G. Es besitzt 8 GB RAM, aber der telefoninterne Speicher mit 128 GB kann weder durch eine externe Speicherkarte vergrößert werden, noch gibt es das Telefon in einer größeren Variante. Auch der Prozessor wurde im Vergleich zum Google Pixel 4 downgraded. Arbeitete man vorher mit dem Snapdragon 865, so ist nun nur noch ein Snapdragon 765g verbaut.

Kamera

Die Hauptkamera verfügt über zwei verschiedene Linsen, eine normale und ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Die Kamera funktioniert gut, und Dank der neuen Autolaserfocus-Funktion werden sie wackelfrei. Auch der Nachtmodus funktioniert in der Dämmerung wunderbar und macht schöne Fotos. Die Selfie-Kamera verfügt über 8 Megapixel und ein Auto HDR Feature. Die Fotos werden wirklich sehr klar, können im direkten Vergleich mit den High-End-Smartphones von Apple oder Samsung aber wieder nicht mithalten.

Fazit

Wer sowieso bereit ist, 700 € für das Pixel auszugeben, der sollte doch gleich lieber zur günstigsten Variante des neuen iPhones 12 greifen. Denn dort bekommen Sie nicht nur die gleiche Telefon- und Displaygröße, sondern auch noch ein deutlich besseres Betriebssystem und besser ineinandergreifende Software zur Verfügung gestellt. Auch Samsung wäre hier die bessere Wahl als Google, denn so ziemlich alles funktioniert dort reibungsfreier und es gibt unendlich mehr Features. Alles in allem ist das neue Google Pixel 5 eine schlechtere Variante des Google Pixel 4a.