Hahn Gruppe übernimmt Autohaus Holzer

Die Hahn Gruppe nimmt einen weiteren Betrieb in ihren Firmenverbund auf: Seit Februar 2025 wird der traditionsreiche Familienbetrieb Holzer in die Hahn Automobile GmbH & Co. KG integriert. Im Jahr der Übernahme feiert das Autohaus Holzer 100-jähriges Firmenjubiläum. Die Autohaus Holzer GmbH wurde im Jahr 1925 von Mechanikermeister Heinrich Holzer gegründet und wird seitdem als Familienunternehmen geführt.

Steffen Hahn, Geschäftsführender Gesellschafter der Hahn Gruppe: „Den Inhaberfamilien Holzer und Winkler war es sehr wichtig, das Unternehmen in geeignete Hände zu geben, die den Betrieb in ihrem Sinne weiterführen. Wir setzen dabei auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Herz des Autohaus Holzer sind. Sie haben dem etablierten Serviceunternehmen zu seinem erstklassigen Ruf verholfen, den wir weiter ausbauen wollen.“

Das Autohaus Holzer beschäftigt aktuell 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sechs Auszubildende an seinem Standort in Korntal-Münchingen.

Klaus Stockhausen, Geschäftsführer der Hahn Automobil-Holding GmbH: „Für uns ist der Betrieb eine hervorragende Ergänzung unseres Marktgebietes in der Metropolregion Stuttgart. Unter dem Dach der Hahn Gruppe werden wir den Traditionsbetrieb als Familienunternehmen in seiner jetzigen Funktion weiterführen.“

Angeboten werden alle Serviceleistungen rund um die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Škoda einschließlich eines Betriebes für Karosserie- und Lackierarbeiten sowie eines NORA Leistungszentrums. Zusätzlich handelt das Unternehmen an dem Standort in direkter Nachbarschaft zum Porsche Werk Zuffenhausen mit Gebrauchtfahrzeugen.

Die Inhaberfamilie Holzer betont: „Wir freuen uns sehr, dass ein Vertragsschluss mit der Hahn Gruppe gelungen ist. Hahn ist nicht nur ein Familienunternehmen, sondern besitzt gleichzeitig eine starke Marktpräsenz in der Region. Unser Ziel war, das Unternehmen und damit auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einen verlässlichen und starken Partner zu übergeben - das haben wir erreicht. Wir wünschen der Hahn Gruppe weiterhin viel Erfolg.“

Die Hahn Gruppe, ein Familienunternehmen in vierter Generation, ist mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Škoda, SEAT und CUPRA eine der größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland. Mit aktuell 36 Betrieben, davon fünf Porsche Zentren in Reutlingen, Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Pforzheim und in Böblingen, hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren eine führende Marktposition in der Metropolregion Stuttgart erarbeitet. Rund 1.750 Mitarbeiter, davon rund 220 Auszubildende, sind bei der Hahn Gruppe beschäftigt.